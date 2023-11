¿Qué dijo Iván Torres tras su compromiso con Stephanie Ríos?

Anoche, el futbolista Iván “Tito” Torres preparó una salida muy especial y frente a un selecto grupo de amigos entregó un anillo de compromiso a Stephanie Ríos, con quien lleva unos meses de noviazgo.

Hace unas horas, Iván Torres compartió con sus seguidores la felicidad que siente en estos momentos de su vida tras varias situaciones difíciles que debió afrontar.

Lea más: Iván "Tito" Torres pidió matrimonio a su novia

“Hoy me encuentro en un momento crucial de mi vida, donde tomé una decisión que me llena de emoción y felicidad. Ya que siento en lo más profundo de mi ser que esta elección viene directamente de la mano de Dios”, comenzó expresando el futbolista en su cuenta de Instagram.

Tito Torres: “Merezco ser feliz y reconstruir mi vida”

“A lo largo de mi camino, atravesé momentos difíciles y tristes, pero ahora sé que merezco ser feliz y reconstruir mi vida junto a esta mujer extraordinaria que llegó a mi vida hace 7 meses. Aunque parezca que el tiempo ha sido corto, la realidad es que siento como si nos conociéramos desde hace 20 años o más”, explicó emocionado Iván Torres.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“En ella descubrí un corazón enorme, lleno de bondad y humildad. Su amor incondicional no solo lo he percibido yo, sino también mi familia, mis amigos y, sobre todo, mis hijos, quienes son mi mayor tesoro. Desde el primer momento, hubo una conexión especial que me hizo comprender que ella era el regalo que Dios nos envió para seguir creyendo en Él y en el poder del amor”, aseguró sobre la llegada de su prometida Stephanie Ríos a su vida.

Lea más: Olimpia también despidió a Iván Torres y Sergio Otalvaro

“Estoy emocionado por lo que el futuro nos depara, por las aventuras que juntos viviremos y por el amor que seguiremos construyendo día a día. Agradezco a Dios por cruzar nuestros caminos y por permitirme encontrar a alguien tan especial como ella. Juntos, continuaremos creciendo, amando y creyendo en el amor”, finalizó un enamorado Iván Torres.