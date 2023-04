Para enfrentar a la sequía, entregan semillas para la huerta familiar

En un acto realizado frente a la gobernación de Ñeembucú, el gobernador Emmanuel Cuevas (ANR) entregó insumos de hortalizas a las familias de Pilar, con el objetivo de paliar la larga sequía que afectó a todos los distritos de Ñeembucú.

Los insumos consisten en 10 variedades de semillas, de lechuga, tomate, repollo, perejil, zanahoria, locote entre otras semillas de hortalizas, también entregó una bolsa de abono y una regadera manual de plástico.

El encargado de la Secretaría de Desarrollo Productivo del gobierno departamental, Víctor Quintana, señaló que “muchas familias pidieron cultivar la huerta en sus fincas este año y nuestro objetivo es llegar a todas a familias principalmente de los barrios periféricos de Pilar para que ellos puedan tener su sustento diario”.

“No queremos andar como mendigos”

Por su parte el presidente de la Asociación de Pequeños productores de Ñeembucú, Elvio Hermosa destacó la importancia de la entrega de semillas de hortalizas, dijo que es de fundamental para los productores.

“Es lo que necesitamos, los insumos y la asistencia técnica para que podamos mejorar nuestra producción, nosotros los campesinos no queremos andar como mendigos a pesar de que la sequía nos golpeó enormemente en estos 4 o 5 años consecutivos, tenemos que seguir golpeando puertas, porque el que tiene más soluciona, pero aquel que no tiene no puede, depende de nosotros y de las autoridades”, expresó.

“Estamos a inicios del invierno y el único rubro como los pequeños productores que podemos plantar son los de ciclos cortos como poroto y avena y la horticultura nos da una posibilidad de alimentar a nuestras familias y si nos sobra de hecho que vamos a vender“, explicó.

Añadió que este año como consecuencia de la sequía el 90 % de los rubros fueron perjudicados. “El 90% de los rubros fueron perjudicados por la sequía, no tenemos maíz, mandioca, batata en nuestra chacra, todo se echó a perder”, dijo el labriego.

Plan de contingencia para mitigar la sequía

El gobernador de Ñeembucú Emmanuel Cuevas (ANR), dijo que la entrega de insumos de hortalizas es el complemento dentro del plan de contingencia para mitigar la sequía. “Es un complemento del plan de contingencia que hemos diseñado para enfrentar la sequía, días pasados entregamos caños para pozos artesianos y hoy entregamos insumos para la huerta familiar, la semana que viene queremos entregar 2.000 bolsas de avena a los pequeños productores de tambo para que tengan alimentos sus animales”, dijo Cuevas

Recordó que en esta semana están entregando kits de víveres proveídos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a los pequeños productores de los 16 distritos de Ñeembucú.