Entregan caños y bebederos a productores para mitigar la sequía

Con un paquete de inversión de mil millones de guaraníes, el gobierno departamental inició hoy la entrega de caños para pozos artesianos y bebederos a los pequeños y medianos productores con el fin de mitigar el impacto de la sequía.

Desde hace más de 3 años que no se registran grandes precipitaciones en la zona sur del país, los esteros, humedales, arroyos se han secado y en algunos casos quedó cortado, tales como el arroyo Ñeembucú. En la cuenca alta, como Caballero Paso y Paso Alambre, cerca de Costa Pucú, y la compañía Medina del distrito de Pilar. El panorama no es nada alentador, a juzgar por el pronóstico del tiempo que aseguran que no habrá precipitaciones y que el invierno será muy crudo.

Según el gerente del Ministerio de Agricultura y Ganadería regional Pilar, Alberto Ruiz, la sequía persistirá hasta el mes de noviembre de este año.

“Se pronostica grandes lluvias para el mes de noviembre, solamente con esa gran cantidad de lluvias los humedales, esteros, arroyos y tajamares volverán a llenarse, nos espera meses de trabajo”, señaló Ruiz.

Agregó que esta vez hicieron un trabajo en conjunto con la gobernación y con los municipios para poder mitigar la escasez de agua.

Mientras tanto, el presidente de lo Asociacion de Pequeños Productores de Ñeembucú, Javier Rolón, manifestó que cada vez está más difícil la situación en el campo. “La escasez de agua es acuciante, estamos golpeando puertas a todas las instituciones públicas y de nuestras autoridades”, mencionó

Molestos con intendentes

Javier Rolón, dijo que los productores están molesto por que todo se canaliza a través de los municipios y los intendentes están aprovechando para hacer campaña política con esos recursos.

“Lo que está molestando es que se les da a los intendentes a que manejen los recursos y ellos solamente le dan de acuerdo a su color y a su gente, y en este caso no tiene que ser así”, lamentó el productor.

Agregó que dentro de su organización están más de 500 productores a quienes no se le ha informado correctamente de lo que ocurre. ”Nosotros pedimos que esto se libere y se les de directamente a las organizaciones, porque nosotros somos lo que estamos con la gente en el campo. No podemos seguir mintiéndonos, debemos trabajar todos juntos”, puntualizó.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora Departamental de Pequeños y Medianos Productores, Elvio Hermosa , resaltó la importancia de la entrega de insumos para paliar los efectos de la sequía. “Para nosotros es un elemento muy importante la entrega de los insumos, para paliar la falta de agua, estamos con una crisis de escasez de agua y estamos conscientes que este no es una solución definitiva para todos los compañeros productores”, comentó.

Mil millones de guaraníes de inversión

El gobernador de Ñeembucú, Emmanuel Cuevas, señaló que esta entrega pertenece a la primera parte de un paquete mil millones de guaraníes de inversión y que la próxima semana serán entregados insumos de semillas de hortalizas y avena negra.

“Estamos iniciando un plan de contingencia en el departamento de Ñeembucú, es un plan coordinado con los municipios y la asociación de productores de Ñeembucú, estamos entregando piletas bebederas y caños para pozos artesianos, y la otra semana vamos a estar distribuyendo dos mil kit de semillas de huertas, herramientas y semillas de avena negra, a modo de tener forraje para el invierno, por que según nos dicen el invierno va ser bastante crudo en nuestro departamento”, expresó.

Adelantó que están trabajando para la adquisición de dos máquinas perforadoras de pozos artesianos, “Estamos haciendo un llamado a licitación para la adquisición de dos máquinas perforadoras para pozos artesianos. Queremos que los 3 mil productores de nuestro departamento sean beneficiados”, refirió.