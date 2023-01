Video: esta es la cronología del crimen de Fernando Báez Sosa

Conforme avanza el juicio a los ocho rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, se van conociendo detalles de la madrugada en que se registró la golpiza que derivó en su muerte.

Con los datos aportados por los testigos y los intervinientes además de elementos recabados en las pericias a los celulares de los involucrados se pudo establecer la cronología de hechos ocurrido el día en que mataron al joven.

El primer hecho registrado por la Fiscalía es la presencia de Fernando y su grupo de amigos en el boliche “Le Brique”, a las 02:10 del 18 de enero. Fernando y sus amigos se tomaron una foto, que quedó registrada en los teléfonos.

Minutos más tarde, a las 03:30, de acuerdo a las declaraciones de los testigos, Fernando chocó con uno de los rugbistas.

A las 04:30 Fernando salió del boliche, ya luego de una primera riña con el grupo de rugbistas.

Siete minutos luego, a las 04:37 los imputados son echados de la disco, tal y como se ve en uno de los vídeo s, donde Máximo Thomsen es sacado a la fuerza por la seguridad del local.

Ya fuera del boliche, a las 04:41 el grupo ataca a Fernando, lo tiran al piso, le dan patadas, trompadas, hasta dejarlo inconsciente.

04:46 Testigos intentan reanimar a la víctima, quien yace en la vereda.

04:48 Llega la Policía y busca a los agresores.

04:49 Los oficiales indagan a los rugbiers y estos le dicen que no saben nada. Uno de los policías declaró que no los detuvo porque la descripción que le dieron de los agresores no coincidía con ellos.

04:55 Lucas Pertossi vuelve a la escena del crimen para ver qué pasó. Envía un mensaje al grupo diciendo: “Caducó”, avisando sobre la muerte de Báez Sosa.

A las 05:00 las autoridades avisan a la familia de Fernando que lo están llevando a un hospital.

Siendo las 05:10 se dan registros de cuatro de los rugbiers, entre ellos Máximo Thomsen, entrando a una hamburguesería a comer algo.

05:11 Los rugbiers se toman una selfie, sonrientes.

Un poco más tarde, a las 6:06 Ciro Pertossi escribe a sus amigos: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”.

En la mañana, a las 10:36 la Policía realiza el primer allanamiento, en la casa que el grupo alquilaba en Villa Gesell.

Para las 10:40 fueron detenidos los 10 jóvenes que se encontraban en la vivienda.

Durante la tarde, a las 15:00 efectivos de la Policía procedieron a incautar los celulares, tarjetas y otras pertenencias de los detenidos.

Los imputados por el asesinato de Fernando Báez Sosa

Por la brutal golpiza y el homicidio de Fernando Báez Sosa están imputados ocho rugbistas: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).

El juicio por el crimen de Fernando se desarrolla en el Tribunal de Dolores, Argentina. La querella, los familiares, amigos y allegados de la víctima piden prisión perpetua para los agresores.