Pedofilia en Argentina: el resumen del caso de abuso sexual de niños que involucra a estrellas de la televisión

Marcelo Corazza, Jey Mammón, Marley son algunos de los nombres que resuenan en los medios de Argentina debido al gran escándalo sobre abusos sexuales a menores de edad que salieron a la luz, tras una investigación de la Fiscalía.

Hubo escuchas telefónicas, allanamientos y detenciones en el marco de la causa que desbarató una red de corrupción infantil y trata de personas. Los hechos y detalles del caso son escalofriantes. Las investigaciones iniciaron con dos denuncias pero ahora la carpeta fiscal ya cuenta con al menos once relatos de personas que dicen haber sido víctimas de esta red de abuso infantil.

Marcelo Corazza

El escándalo empezó a conocerse cuando el pasado lunes 20 de marzo, la Justicia haya ordenado la detención del exparticipante del exitoso reality show argentino, Gran Hermano y productor del canal Telefé, Marcelo Corazza, en su casa de San Fernando (Provincia de Buenos Aires) en el marco de una investigación por corrupción de menores que tuvo otros tres detenidos.

A estas personas se los acusa de “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento, ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”, según reportó el diario La Nación de Buenos Aires.

El mismo medio señaló que “los otros imputados fueron identificados como Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti, a quien sindican como el jefe de la organización. Según los primeros trascendidos, el grupo desarrollaría esta actividad delictiva “desde hace más de 20 años, tanto en el norte del país, como en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires”.

Hay varias denuncias en contra de la red

El diario porteño, señala en su versión digital que “la causa se inició a partir a raíz de la denuncia de dos personas de identidad reservada (actualmente mayores de edad) que dijeron haber sido víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años.

Así mismo, dice que “los testimonios se acumularon y ya hay al menos once relatos de jóvenes que padecieron esta situación en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones. En el expediente de la causa consta la sospecha de que los abusos ocurrían en “autos particulares en Caballito, Parque Centenario, Plaza Miserere, Costanera Sur, una quinta de Castelar, albergues transitorios del conurbano y domicilios particulares”

Corazza sería un cliente de la organización

Los investigadores sostienen, siempre según el medio argentino, que Angelotti sería el “cabecilla de la organización captaba a los menores, los corrompía y, luego, los insertaba en el mundo de la prostitución ofreciéndolos a quienes consumen para obtener un rédito de él”.

La sospecha inicial es que Charpenet y Mermet estaban involucrados en la captación y explotación de los menores de edad. En tanto, Corazza fue mencionado por una de las víctimas por un caso ocurrido en 2001, tras haber ganado el reality Gran Hermano.

Quién es Marcelo Corazza

La Nación de Buenos Aires, cuenta que “Marcelo Corazza ingresó al reality Gran Hermano a los 29 años como suplente, tras la renuncia de Gustavo Jordurcha. En aquel momento, era profesor de educación física y entrenador de rugby”.

Señalan también que “su coronación televisiva le abrió las puertas a varios trabajos en la pantalla chica, entre los que estuvieron la conducción del programa infantil Megatrix y el solidario Dar es Dar. Poco después, se sumó al staff de Telefé como productor”.

El caso de Lucas Benvenuto

Tras conocerse la detención de Marcelo Corazza, los medios argentinos lograron contactar con quien sería una de las víctimas, Lucas Benvenuto, un joven patinador quien contó a medios de ese país que durante gran parte de su vida, fue víctima de una red de pedofilia.

Benvenuto, contó que cuando tenía 12 años fue secuestrado durante 9 meses por una red de pedofilia, y que al salir muchos abusadores compartían su contacto e intentaban captarlo. Fue de esa manera que lo habría contactado Marcelo Corazza, informó el canal TN en su versión digital.

En una entrevista al programa A la tarde, de América TV, Benvenuto contó que durante su cautiverio sufrió traslados forzados, y aseguró que durante 9 meses, estuvo retenido en el depósito de una librería. Allí sufrió abusos por parte del dueño del lugar, y varios años después de estos hechos, descubrió que su captor lo filmaba y vendía los videos a España.

En la entrevista al canal argentino, contó que debido a la adicción a las drogas de su madre, quien murió a la edad de 36 años, nadie lo buscó nunca.

Jey Mammón

Este escándalo salpicó a otra conocida figura de la televisión argentina, el músico y conductor Juan Martín Rago, conocido como Jey Mammon, quien a principios del año 2020 había sido denunciado por el propio Benvenuto ante la Fiscalía de su país por un presunto abuso sexual que se había extendido durante años, que había comenzado en 2006.

Benvenuto, quien en el momento de los supuestos abusos tenía 14 años, relató los hechos en una denuncia de 13 paginas donde habría detallado todos y cada uno de los hechos ocurridos, desde el momento en el que conoció al músico y conductor, y como fue el vínculo entre ambos.

El medio argentino Infobae, resaltó algunos de los detalles más escabrosos de la denuncia. “El denunciante contó que conoció a Mammon a través de un amigo en común, un mayor de edad, y fue a su casa en Balvanera, para un primer encuentro. Cuando despertó, se percató de que ambos estaban desnudos. Benvenuto aseguró que luego de pasar la noche en lo del conductor se dio cuenta de que tenía signos en su cuerpo parecidos a los que experimentó “la primera vez que fue abusado sexualmente”.

El relato de la víctima, publicado por Infobae, continúa diciendo que " A los pocos días me robaron el celular y perdí su contacto. Un día, voy de nuevo a lo de mi amigo y nuevamente estaba ese hombre mayor de edad. Me dijo que esa noche se hacía una fiesta en un lugar alquilado que organizaba Juan de la radio que hacía por internet, un programa llamado ‘Gay Hermano’. El hombre mayor lo llamó a Jey y le dijo delante mío que tenía un “regalito” para mandarle, que sólo tenía que conseguir que me dejaran pasar, porque tenía 15 años recién cumplidos”.

La relación entre Benvenuto y el conductor

Infobae continúa el relato de Lucas, contando que fueron a la fiesta. “Su cara cuando me vio es algo que no me voy a olvidar. Con 15 años pensé que era una atracción sana, amor, el amor que siempre encontré afuera de mi casa en las manos equivocadas. Hoy como adulto entendí que pensó que me había perdido y que tenía el juguete de nuevo en sus manos. Porque eso es lo que somos las personas que sufrimos abusos”.

Con respecto a la duración de esa relación con Jey, Lucas escribió: “De los 14 a los 20 años duró mi relación fluida con Juan. Después fueron mails y mensajes. Después de que mi mamá murió, dos días antes de que yo cumpliera 18, la relación con Juan no era lo mismo. Yo estaba destrozado y no quería ver a nadie. Nos seguimos viendo, pero en lapsos de tiempo más largos. Hablábamos cada tanto”, señala el medio argentino.

Infobae señala, con respecto a la causa judicial formada a partir de la denuncia, que “el juez Walter Candela decidió cerrar la causa por prescripción el 9 de marzo del 2021 tras un dictamen del fiscal Patricio Lugones. Los tiempos para investigar el caso ya habían corrido, con hechos cometidos casi una década antes de que se sancione la ley de respeto a los tiempos de las víctimas”.

Una vida de abusos

Lucas comenzó su denuncia dando un contexto de su vida: “Tuve una mamá que estaba enferma, tenía problemas de adicciones. Ella falleció a los 37 años porque su cuerpo no aguantó más. Desde que tengo uso de razón, más o menos 4 años, vi a mi mamá drogarse. Desde entonces empezaron los abuso físicos y sexuales por parte de amigos de la familia y mi padrastro, el cual ya falleció”, señala Infobae.

El medio indica que cuando conoció a Mammon, “ya había sido víctima de la banda de los “boy lovers”, encabezada por Jorge Corsi e integrada por el profesor de música Marcelo Rocca Clement, que reconoció su culpa y fue preso por corromper a Lucas”.

En la entrevista televisiva, Benvenuto dijo: “Mi caso no se va a poder volver a abrir, no hay vuelta atrás. Todos me dijeron que vaya por el juicio por la verdad. Pero en ese juicio no hay condena, no voy a poder obtener condena. Lo único que va a hacer eso es revictimizarme y volver a pasar por eso horroroso que viví. Yo creo que la condena social vale más que ese juicio pedorro”.

El descargo de Jey Mammon

“Juan Martín Drago, artísticamente conocido como Jey Mammon, compartió este miércoles un comunicado a través de las redes sociales para dar su versión sobre la acusación de abuso sexual a un menor que pesa sobre él. En el video, el conductor de La Peña de Morfi -ahora suspendido por Telefe- indicó que conoció a Lucas Benvenuto en 2009, pero negó otros puntos de su testimonio”, señala La Nación de Buenos Aires.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”, expresó Mammon a través de su cuenta de Instagram.

“Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida”, aseguró el conductor argentino, quien a su vez, dijo: “Yo no sé que va a pasar con mi vida. Estoy siendo el mismo de siempre. El que quiere, que me acompañe y el que no, se queda en el camino”.

La diferencia entre la denuncia de Benvenuto y el descargo de Mammon, radica en un tecnicismo que tiene que ver con la edad en la que empezaron la relación. Según el denunciante, habría tenido 14 años, lo que según la ley constituiría un delito. Según el conductor, habría tenido 16 años, lo que legalmente lo eximiría de responsabilidad.

¿Cómo está la causa actualmente?

La Fiscalía argentina sigue investigando la causa penal abierta y la posibilidad de implicancia de más personas en la red de corrupción de menores, a partir de las denuncias de las víctimas.

El propio Benvenuto mencionó que hay otro “conocido conductor” de Telefe que también sería parte del esquema de abusos a menores de edad.

Según los medios argentinos este conductor sería Marley, atendiendo a una expresión de la víctima quien dijo que uno de sus abusadores era otro conductor del mismo medio de Mammon, “que viaja por el mundo”.

Hasta la fecha Marley no fue incluido en la carpeta fiscal y tampoco se refirió al tema en ningún medio. No obstante, según resaltan los medios argentinos, Telefé ya dio de baja los programas del conductor.