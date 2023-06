L-Gante detenido: el video que complica al cantante en la causa por “privación ilegítima de la libertad con uso de arma”

La detención de L-Gante por el delito de “privación ilegítima de la libertad con uso de arma” sumó una prueba de peso tras la aparición de un video que fue incorporado a la causa y que complicaría la situación del músico.

La filmación es de la madrugada del sábado 27 de mayo a la salida de un boliche en General Rodríguez, al que el cantante había asistido con amigos pertenecientes a la Cumbia 420. Ese grupo se trenzó en una pelea con otro de la zona, en el que había un empleado municipal vecino del barrio Bicentenario.

La grabación de la cámara de seguridad de una vivienda registró los movimientos de esa madrugada. Primero, un hombre y una mujer se acercan a un patrullero. Hablan durante unos minutos y luego desaparecen de la escena.

Segundos después, un auto blanco en el que iba L-Gante llega al lugar y se sube a la vereda. Interceptan a las dos personas que habían hablado con la Policía y, acto seguido, un hombre se sube al vehículo por la puerta derecha trasera.

Las imágenes finalizan con el auto acelerando a gran velocidad. Se trata del momento en el que se llevaron cautivas a una de las víctimas mencionadas en la causa.

Luego de unas cuadras, dentro del barrio Bicentenario, el músico encontró y amenazó a la segunda víctima para que ingresara a su auto. Quienes estaban retenidos intentaron salir del vehículo, pero estaban colocados los cerrojos automáticos.

El cantante se encontraba “descontrolado y bajo los efectos de droga o alcohol”, dijeron los investigadores a Clarín.

De acuerdo a la denuncia, L-Gante se habría llevado a Gastón Torres amenazado a punta de pistola. Es por eso que el músico se encuentra acusado de “privación ilegítima de la libertad agravada por uso de armas de fuego y amenazas simples”.

“Lo subieron a punta de pistola a un vehículo y lo pasearon por 45 minutos o una hora. Luego lo dejaron en una remisería y lo dejaron en libertad”, relató Leonardo Sigal, abogado del denunciante y víctima del hecho.

Al ser consultado por cuál fue el motivo, dijo que “la motivación fue porque se viven peleando con todo el mundo, van a los boliches y si alguien los mira, les molesta”.

Fue así que tras una serie de allanamientos, L-Gante fue detenido este martes en el country Banco Provincia y trasladado a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

L-gante y la amenaza a la víctima: “Subí al auto porque mato a tu mujer y a tus hijos”

Quienes están detrás del caso le confirmaron a Clarín una de las frases que lanzó L-Gante en medio de su ataque de ira: “Subí al auto porque mato a tu mujer y a tus hijos”.

“Tenemos pruebas contundentes para detenerlo. Y hasta donde tenemos información, no tendría el permiso correspondiente para portar un arma”, señalaron fuentes de la investigación.

Describieron que hubo insultos y empujones en el boliche pero todo siguió en el barrio Bicentenario, de General Rodríguez, donde vive Torres y otra mujer de unos 50 años. El entredicho fue levantando temperatura hasta que se escuchó un disparo y un vecino hizo un llamado al 911.

Llegó la Policía en varios patrulleros e identificó a los involucrados, pero no hubo detenciones. En ese momento, un joven de la banda 420 le mandó un mensaje a L-Gante para contarle lo sucedido y pedirle ayuda.

Hacia allí fue el cantante, que venía de un boliche en Palermo. Primero fue directo a la casa de Torres. “Llegó en su BMW blanco, totalmente descontrolado, fuera de sus cabales”, describieron.

Y ante varios testigos, le repitió a Torres a punta de una pistola que sacaba a través de la ventanilla del auto: “Subí al auto ahora y más vale que mis amigos no caigan en cana, porque mato a tu mujer y a tus hijos”, subraya la fuente a Clarín.

Torres, que trabaja en la Municipalidad de General Rodríguez, estaba en la puerta de su casa cuando vio venir al músico, quien -hasta allí- no estaba involucrado en la pelea, y pensaba saludarlo. “Nunca imaginó que se encontraría ante una situación límite como la que vivió. Por supuesto que subió al auto aterrado”.

En el BMW que manejaba L-Gante había otra persona en el asiento del acompañante “también pasado de rosca”. El músico era quien manejaba y “a los gritos se daba vuelta apuntando al hombre y yendo a toda velocidad”.

De allí fueron a buscar a la mujer, involucrada en la pelea inicial. También la amenazó con una pistola y frente a su hija la hicieron subir al auto.

Según le informaron a este diario, se pudo seguir el recorrido que hizo el BMW de L-Gante. Se lo ve manejando con un celular y un arma. Y se comunicaba con alguien a quien le decía: “Preparame la quinta que te llevo dos paquetes para liquidarlos”.

Quienes estaban retenidos intentaron salir del auto, pero estaban colocados los cerrojos automáticos. “Vayan y díganle a la Policía que mis amigos no tienen nada que ver. Si no sueltan a mis amigos, ustedes no la cuentan”, les repetía L-Gante, pese a que su grupo no había sido detenido.

Todo culminó cuando un amigo de L-Gante se comunicó con él. Entonces, los dejó en una estación de servicio, les llamó un remis y les dio plata para pagar el viaje.

Fuente: Clarín