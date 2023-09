Video: “Ser pobre en Paraguay casi es hereditario”, dice compatriota residente en Argentina

El canal de televisión El Doce TV realizó un reportaje de las tres principales comunidades de inmigrantes en Argentina, provenientes principalmente de Bolivia, Perú y Paraguay. Los paraguayos destacaron que pese a la crisis económica y la inflación que vive Argentina, les resulta fácil conseguir trabajo, además del acceso gratuito a la educación universitaria y a la salud.

“Ser pobre, casi que es hereditario y algo de lo que me parece hermoso de Argentina es eso, de que las personas que tienen ganas de estudiar acá podés estudiar, y el que estudia y es un profesional vive bien. Eso no ocurre en Paraguay, por ejemplo, porque las universidades son carísimas; es muy difícil estudiar. Entonces, el hijo del pobre sigue siendo pobre”, dijo una mujer paraguaya entrevistada por el medio cordobés.

Afirmó también que es difícil cuando se vive en Paraguay dimensionar la brecha social económica, destacando que en Argentina hay mucha clase media, mientras que en nuestro país están los pobres y los ricos.

Se consigue trabajo “al toque” en Argentina

La expresión “al toque” se utiliza normalmente cuando algo se consigue rápido o está a la vuelta de la esquina. En ese sentido, un paraguayo, con la camiseta de Olimpia, contó como en Argentina, pese a la crisis, se consigue trabajo fácilmente.

“Da gusto estar acá porque conseguí trabajo al toque. Allá en Paraguay vos tenés que rebuscarte para conseguir trabajo, no es como acá”, aseguró.

Sin inflación ni seguridad laboral en Paraguay

La mujer paraguaya, que habla al principio del video compartido por el canal de Argentina, aseguró que si bien en Paraguay no hay inflación, tampoco hay seguridad laboral, ni salud, o educación gratuita.

“Yo me estoy dando cuenta que ustedes (los argentinos) son mucho más pesimistas que nosotros. Tal vez porque siempre han tenido mucho más, no lo sé. Pero son pesimistas y piensan que está todo mal y hay muchos países que están mucho peores. No es consuelo eso, pero me refiero a que vas y comparás y decís ‘pucha, que vivimos bien en Argentina’”, aseveró.