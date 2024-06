Auditarán sugestivos requisitos para interesados en remate de la ANDE

“Yo solicité un informe completo con auditoría cuál es el proceso. Todavía eso no pasó eso por mis manos, no existe todavía ninguna resolución. Yo solicité un informe esta mañana (por ayer) con todos los datos. Si hay necesidad de ajustar para que sea lo más transparente posible, eso se va a hacer y, si hay necesidad de anular, se va a anular o se tiene que hacer como corresponde” (sic), respondió ayer el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa.

Fue a través de ABC Cardinal ante la consulta sobre los llamativos requisitos publicados por la misma institución para la precalificación de oferentes interesados en participar del remate de 1.600 transformadores en desuso.

La entidad había establecido, según la publicación a través de diferentes diarios, que los interesados en adquirir esos artículos debían cumplir ciertos requisitos. Algunos de esos requerimientos eran bastante sugestivos, como que debían tener camiones cisterna propios (demostrar con documentos que avalen la titularidad), contar con depósitos exclusivos para el almacenamiento (con documentos respaldatorios de posesión) y contar con tanques propios, de 300 toneladas para la colocación del aceite retirado de los transformadores (con los documentos respaldatorios de posesión).

Con respecto a estos ítems y un presunto direccionamiento, el titular de la ANDE dijo que no se va a permitir. “Me encantaría aclarar que son tres grupos que tenemos previsto subastar. Primeramente los materiales para mañana (por hoy) que están bien definidos”, expresó.

Refirió que para el remate de hoy son otros los requisitos, que cumplieron 12 de los 16 oferentes que se presentaron.

Era una fecha tentativa para remate de la ANDE

Por su lado, el director de Servicios Administrativos, José Vega, aseguró que la fecha para el remate de los transformadores en desuso que se había anunciado para el 3 de julio próximo era tentativa nomás. “No hay todavía una fecha cierta. Tiene que salir una resolución de presidencia (...) porque esto es un bien de la institución. Esto tiene que darse de baja en el Ministerio de Economía y de baja por la institución”, afirmó.

Aseguró que el remate de los materiales varios en desuso sí se realizará hoy. Con respecto a los cuestionamientos que también existen sobre la escasa cantidad de oferentes habilitados para la totalidad de lotes (25) para este proceso, afirmó que varias empresas no fueron habilitadas para algunos ítems porque no reunían los requisitos.

Lo que pasa es que hay empresas que trajeron, por ejemplo, una habilitación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) que no les correspondía, manifestó.

Indicó que algunas compañías presentaron contratos con otra empresa con respecto a las habilitaciones del Mades. “Y nosotros no las habilitamos (...) después hay empresas que están diciendo que no se les habilitó para tal o cual ítem, pero esos ítems no están habilitados en su resolución del Mades”, dijo.

Añadió que para todo se tuvo en cuenta la habilitación del Mades.

Hermano de diputada y edil

José Emilio Vega Insfrán, director de Servicios Administrativos de la ANDE, es hermano de la diputada Johana Vega y del concejal de Mariano Roque Alonso Julián Vega, ambos colorados cartistas. José Vega es funcionario de la entidad de energía desde aproximadamente 2003 y fue ascendido a director el 22 de agosto de 2023, coincidentemente luego de que Santiago Peña asumiera como presidente de la República. Así lo revela su declaración jurada presentada ante la Contraloría General de la República (CGR).