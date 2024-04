“Paraguay está en la mira de los inversionistas en criptomonedas”

¿Qué son y cómo funcionan las criptomonedas?

-La criptomoneda es una forma de dinero digital o moneda virtual que principalmente tiene una característica que utiliza la criptografía. Es el futuro en todas las operaciones de negocios del planeta. Este dinero digital tiene la ventaja de que es al estar encriptado es rastreable. Se hace la contabilidad, financieramente hablando, de una manera también inmediata. La criptomoneda opera en una red descentralizada transparente. Es una tecnología única muy especial probablemente la más importante de los últimos 50 años de materia financiera y opera a través de la blockchain, que es bien fácil de entender.

El blockchain es un libro contable digital único al que no se puede meter mano. Si es una blockchain privada sí se pueden eventualmente cambiar o se pueden modificar. Pero si hablamos de una blockchain pública como es el caso de bitcoin, no. La tecnología que utiliza el bitcoin no solo permite que sea la moneda más sólida, en este momento y por ello a la mejor valorada, sino que también asegura tres cosas bien importantes: la transparencia y la solidez, porque la criptomoneda no se deprecia ni se aprecia, es variable según las condiciones de mercado en la oferta y la demanda. El tercer punto es que no se puede gastar dos veces. Es decir, la transacción es única.

¿Qué tan extendido está en el mundo?

-Presenta un crecimiento exponencial. Tenemos el ejemplo del Salvador, con Nayib Bukele. Van cumplir tres años que tienen el bitcóin como moneda de uso legal.

¿Qué tan seguro es invertir en criptomoneda?

- Es totalmente seguro. Porque tienes el control directamente del dinero. No hay ningún banco central, no hay un banco, no hay un operador a una casa de bolsa, que pues tenga la custodia -por decirlo así- del dinero como es el dinero fiat. En el caso de las cripto, tienes dos opciones: o lo tienes guardado en tu billetera dentro del banco digital de criptomonedas o lo tienes resguardado en una billetera particular tuya ya sea en tu computadora, el teléfono o una billetera fría (una billetera fría es un hardware que se conecta a través de Bluetooth). Por eso es importante guardar las claves.

¿Conoce de la criptominería en Paraguay?

- Está creciendo. Tenemos amigos que están empezando a realizar sus pininos en Paraguay porque tienen energía barata, incluso muchísimos excedentes. El año pasado estaba negociando con dos empresas particularmente encargadas de minar criptomoneda para instalar minas gigantescas en Paraguay, por lo cual podemos decir que apenas está caminando. Porque no es tan sencillo hacer el traslado de las máquinas. Cuesta millones de dólares hacer una mina grande como las que hay en Texas (EE.UU.). Podés gastarte 100 o 200 millones de dólares en el montaje de una granja de este tamaño. Por eso es que los pasos a seguir son sólidos, pero Paraguay está definitivamente en la mira de todos los inversionistas del mundo que se dedican al negocio de la minería.

¿Qué países están interesados en su uso?

-De unos 200 países en el mundo, hay presencia de cripto en aproximadamente 150. Los que llevan la delantera, China y Estados Unidos. Son los países con más bitcoin atesorado a nivel gobierno. De ahí le siguen un sinfín de países, pero vale mencionar como lo más importantes los de Medio Oriente, porque han entendido perfectamente el manejo de las cripto para poder acelerar los negocios e incluso poder bajar todas las comisiones que te cobra un Swift en un traslado de un país a otro. A veces tardar un minuto o 40 minutos, pero es mucho más rápido y la ejecución además es absolutamente transparente, por la trazabilidad.

¿Cuáles serían las ventajas que tendría un país al formalizar las granjas?

-Las granjas de minado deben ser legales. En el caso de Estados Unidos y México cada día se están abriendo más minas grandes, medianas o pequeñas. Incluso en México se tiene la granja de like más grande de América Latina. Pero, indudablemente, uno de los elementos más importantes es la energía, y en el caso de Paraguay tienen la ventaja de que es barata y hay excedentes. Es ahí donde voltean a ver en este momento las grandes empresas de minería del planeta.

¿Qué vínculos podrían tener con los delitos económicos?

- Muchos hablan de que se puede lavar dinero o hay lavado dinero en las criptomonedas. Vamos a aclarar tres puntos importantes: se lava muchísimo más dinero en los bancos. Son los principales la lavadores de dinero del mundo y está la prueba con HSBC que le pusieron una multa de más de 600 millones de dólares por haber sido el puente con un narcotraficante mexicano. Con la criptomoneda el número va a quedar a perpetuidad reflejado en la blockchain, en la computadora en la gran contabilidad de digital que existe y con eso puedes darle rastreo al dinero puedes ver desde el momento en que salió.

Los delitos económicos son los mismos que cualquier otra operación de dinero. La diferencia es que una persona que se dedica a hacer cosas indebidas no utilizaría criptomonedas ni blockchain porque tienen un rastreo inmediato y se puede identificar perfectamente de dónde entró, a dónde fue, de dónde salió, a diferencia de los movimientos en un banco tradicional. La clave siempre está en que haya voluntad de la autoridad para llevar adelante el seguimiento de los delitos y llevarlos a juicio.

¿Superará al uso de la moneda papel?

-Aquí estamos hablando de un tema de generaciones, por ejemplo, si ahora hablamos con jóvenes que están en el gaming que están en el mundo de la compra y venta de artículos digitales -como puede ser la ropa digital que se hace para los equipos de Fortnite- pues para ellos no hay otra situación económica más que las criptomonedas porque para comprar necesitan los tokens o necesitas las cripto que haya lugar en cada plataforma de juegos o de videojuegos. Hasta que no muera la última persona de este mundo que está acostumbrado a usar monedas o papel dinero en papel pues hasta ese momento no vamos a saber exactamente qué rumbo va a tomar esto. Habrá una convivencia natural los próximos años y habría que ver quién es el tercer actor que entre en esta película, porque esto es una tecnología nueva y que va ligada a la blockchain.

¿Qué requisitos técnicos básicos se necesitan para habilitar una minera?

-Primero que nada saber de números, segundo tener la posibilidad de un lugar que me de energía estable y tercero un lugar donde voy a sentar mi empresa de minería y que las autoridades no van a ponerme en problemas (seguridad jurídica).

Tenemos que tener en cuenta que poner una mina de criptomonedas es caro. Tardar hasta tres o cuatro meses, más los otros tres o cuatro que te llevan implementación y la infraestructura; por lo que estamos hablando que una mina puede tardar de 6 a 9 meses para estar funcionando, ya estabilizada y que entonces pueda funcionar. Hay que tener en cuenta que son componentes eléctricos, computadoras, tarjetas de vídeo muy poderosas que son las que están haciendo el proceso de minado del algoritmo. Otra clave está en contar con un ingeniero en Sistemas o alguien que sepa operar perfectamente las plataformas de minería digitales.

¿Las computadoras que utilizan están conectadas entre sí pese a estar en distintas partes del mundo?

-Es correcto. Están conectados por el software de minería. Eso es lo que los une. Son cientos de millones de personas a nivel planeta en este momento que están minando y están haciendo negocio.

¿Consumen mucha energía?

-Como cualquier otro equipo eléctrico hoy por hoy se están haciendo cada vez mucho más eficientes. Todas las empresas dedicadas a hacer equipo de minería -que son chinos la gran mayoría- pues cada vez tienen mucha mayor tecnología. Una súper computadora te puede consumir mucha más electricidad. Todo va a depender en qué condiciones esté y si la infraestructura eléctrica está bien hecha porque dependerá de eso el calentamiento que vaya a tener la mina. Habrá meter sistemas de enfriamiento o no, etc.

¿Estas computadores usan un software especial?

-Sí. para poder minar. Con todos los elementos legales, es un software que tienes que pagar, registrarse y tienen una auditoría o una contabilidad tan tan compleja que saben inmediatamente segundo a segundo quién se está llevando los beneficios por el minado de criptomoneda.