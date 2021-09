Cuatro razones por las que no debemos pasear a los perros sin correa

Podemos equivocarnos al pensar que sacar a pasear a los perros sin alguna seguridad es una buena idea. En cualquier momento ellos pueden tener algún percance que ponga en riesgo su vida o la de los demás.

La Dra. veterinaria Monserrat Viveros, recomienda el uso de las correas en los canes al momento de sacarlos fuera de casa, ¿por qué?, aquí te explica cuatro motivos razones muy importantes ¡atención!.

1- Accidentes: al momento de salida de casa, el animalito puede salir corriendo por el entusiasmo del paseo e ir de un lado al otro, este puede ser atropellado por un vehículo causándole lesiones graves, fracturas e incluso la muerte. También pueden ir a caer en lugares peligrosos o terrenos difíciles de acceder para rescatarlos.

2- Envenenamientos: al salir sin correa los perros pueden correr riesgos de ingerir cualquier tipo de sustancias que se encuentran en la calle o algún hueso, estos pueden provocarles problemas y el paseo termina en una emergencia.

3- Extravío o robo: si a nuestras mascotas les gusta o están acostumbradas a salir a dar una vuelta sin correa, pueden correr el riesgo de perderse y no volver a encontrar el camino a casa, o peor aún ser atrapados por personas mal intencionadas, o robados por lucro o para ponerlos a tener crías en casos de ser perritos de razas.

De paso, es importante esterilizar a nuestras mascotas más si están acostumbradas a salir por el instinto natural de apareamiento esto en caso de perros y gatos en general.

4- Peleas: no todos los perros entienden el lenguaje corporal del otro can por falta de socialización o estrés. Debido a eso pueden encontrarse con otros perros, enfrentarse y provocar una pelea. No importa si tu perro está bien entrenado, siempre es importante utilizar una correa para proteger a nuestra mascota en los paseos.

Responsabilidad de los dueños

“Por último, es responsabilidad de cada dueño responder si su mascota ataca o muerde a otras personas, puede ser por celos o instinto protector hacia los dueños, o porque otra persona se le acerque y por miedo actuar así naturalmente.

Es exclusiva responsabilidad de cada dueño brindar esa protección a la mascota y a las demás personas en la calle” puntualizó la doctora Viveros.