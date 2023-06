Mascotas en el barrio: dueños responsables y vecinos respetuosos

Para hablar de la tenencia de mascotas, conversamos con la psicóloga educacional Sandra Ovelar, experta en comportamiento y bienestar animal. “Tener una mascota conlleva responsabilidad a largo plazo, varios años de cuidados veterinarios, educación de la mascota, recreación, estimulación, juegos/juguetes, alimentación, espacio y solvencia económica para costear las necesidades que aboguen por su bienestar”, resume.

Menciona además que debemos tener tiempo de calidad para dedicar a nuestra mascota, “si es un perro, sacarlo a caminar, dejarlo olfatear y explorar su entorno, permitirle socializar con otros perros y humanos. Si es un gato, crearle el ambiente adecuado para que no busque salir de casa”

-¿Cuál es el problema principal respecto a los perros y gatos en los barrios?

Lo más frecuente son los gatos/as, perras/os no castrados que se pelean en época de celo, esto tanto los que tienen dueños como los callejeros. En esta etapa, al buscar a la hembra, se producen muchos conflictos, heridas y enfermedades. Y la no esterilización de gatos y perros desemboca en una superpoblación de animales que, a la vez, resulta en más animales en situación de calle.

-Los perros en la calle son “patología” barrial

Es un problema muy común en nuestro país, es que la gente acostumbra a soltar al perro para que “se pasee solo”, y esto no debería ser así, el perro corre mucho riesgo estando suelto en la calle. El perro debe salir con un humano responsable y con la indumentaria adecuada: collar, pechera, correas largas.

Nos ahorraríamos muchos problemas de perros y gatos escapistas si cerramos la casa con portones altos, vallas, redes, etc., de esta manera les brindamos seguridad a ellos y también tranquilidad a los vecinos.

-¿Cómo es un patio ideal para las mascotas?

Es importante enriquecer el ambiente en donde vive la mascota con ejercicios cognitivos, olfativos, alimentarios y de recreación. Es decir, ambientamos la casa con estímulos y les mostramos la forma correcta de interactuar con su entorno. Aprendamos e informémonos qué necesita cada especie en particular, perros y gatos tienen necesidades distintas e incluso entre la misma especie hay diferencias. Consideremos aprender a leer el comportamiento de nuestras mascotas.

-Mayormente se considera que con un espacio ya está listo el patio.

Eso está aún muy arraigado aquí, creer que, por tener un espacio grande, el perro lo utiliza de manera correcta. El perro cava, rompe plantas, se aburre, no tiene estimulación y eso afecta a su bienestar. Sin embargo, valoro que en nuestro país cada vez se visualizan más personas que sacan a su perro a caminar, no pasaba esto hace 10 años atrás.

Nos falta mucho camino por recorrer, pero estamos haciendo el intento de mejorar la calidad de atención que brindamos a nuestras mascotas.

-¿Cómo dirigirnos al vecino dueño de una mascota no deja de ladrar o aullar?

En consulta me llegan muchos de estos casos. Perros o gatos que viven en departamento y no están acostumbrados a quedarse solos y, al momento que los tutores salen, los animales empiezan a llorar, aullar, hacer destrozos, rasguñar las puertas de salida, etc. Estas conductas crean mucha molestia para los demás vecinos.

Hay que promover los “modales vecinales” y tratar de vivir en armonía. Lo ideal sería conversar con el vecino y comentarle que su perro se queda llorando cuando él se va, porque hay casos en que ni los tutores del perro saben qué pasa en su ausencia.

Me suelen llamar a consulta cuando el problema ya es insostenible y se les ha pedido abandonar el edificio. No debemos cerrarnos al problema, consideremos que el animal no la está pasando bien, tampoco el vecino que es molestado. Por eso, acudir a tiempo a un especialista etólogo es lo más recomendable.

-Y al revés, siendo dueño ¿cómo recibir al vecino si viene a reclame algo que le molesta de mi mascota?

Primeramente, tomar esa queja que nos trae el vecino con la mayor tranquilidad posible y charlar con la persona en buenos términos. Comentarle que estás al tanto de la situación y que vas a ver de encontrar una solución.

Hay que ver rutinas de paseo diario con el tutor, incluso dejarle alguna actividad que requiera destreza mental mientras la mascota deba quedarse sola. Igual para gatos, se les puede dejar un dispensador de comida para que se entretenga. Tengamos en cuenta que cada caso es particular y no todos los animales necesitan lo mismo.

El maltrato, un mal que debemos extirpar

Muchas veces, como vecinos, somos testigos de golpizas, encierros o encadenamientos indebidos de mascotas. Muchos dueños al querer “llevar las riendas” de la relación los maltratan. “Soy partidaria de fomentar actividades que ayuden a mejorar el vínculo humano-animal durante toda la vida”, dice la etóloga.

Según la FAWEC (Farm Animal Welfare Education Centre) el animal goza de bienestar si abarcamos 5 condiciones o libertades:

-Libre de hambre, sed, malnutrición

-Libre de estrés físico y térmico, garantizando un techo para protegerse de las inclemencias del clima y descansar.

-Libre de dolor, lesiones y enfermedades, garantizando evaluación y correcto tratamiento.

-Libertad para expresar los patrones normales de su conducta propios de su especie, garantizando el espacio necesario e instalaciones adecuadas.

-Libre de miedo y distrés, garantizando el sufrimiento mental

“Todavía en Paraguay estamos muy lejos de hacer cumplir la ley del maltrato animal, esto incluye el abandono y la no castración”, dice la Lic. Ovelar. Las denuncias pueden realizarse en la Dirección Nacional de Defensa Animal. Tel. 021 232-397

Algunos de los varios problemas vecinales

Casas de rescatistas en el barrio, colapsadas de animales: Como vecinos podemos ofrecer a sacar a pasear los perros o jugar con ellos y/o compartir fotos de las mascotas que están esperando ser adoptadas. Es decir, podemos, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar para un mejor destino de cada animal rescatado.

Los rescatistas (y todos los que tengan mascotas) han de mantener siempre limpio, sin olores desagradables el recinto donde están los animales; también, durante los paseos, llevar palita y bolsa.

Gatos sobre el techo del vecino: Los gatos no son “felices” vagando por los techos. Si tiene todas sus necesidades satisfechas puede vivir muy bien en un departamento o casa pequeña. A los gatos les gusta la altura, podemos colocarles estantes en la casa.

Animales escapistas: Asegurémonos que no tenga acceso a la calle, poniendo portones altos, tomando las precauciones, por ejemplo, de guardar al perro en otro lugar mientras sacamos el auto. Fuera de casa el animal puede ser atropellado, perderse, ser atacado por otro/s perro/s, ser envenenado o robado. No hagamos pasar por esto a nuestra mascota

Perros atados/encerrados todo el día: Esto les genera frustración y estrés, y en algunos casos potencia la agresividad. Debemos proveerles rutinas de paseos diarios y promover actividades como buscar objetos escondidos. Toda mente ocupada de forma equilibrada es una mente sana

Ante cualquier cambio de conducta de su mascota, es muy importante que consulte con un especialista.