Día de Superman: celebrando al superhéroe, ícono de la cultura pop

Primera aparición en un cómic de ciencia ficción : aunque es ampliamente conocido por su debut en “Action Comics #1″, la primera aparición de Superman, en realidad, fue en un corto de ciencia ficción titulado “The Reign of the Super-Man”, publicado por Jerry Siegel y Joe Shuster en 1933. En esta versión, era un villano con poderes telepáticos.

Volar no era inicialmente uno de sus poderes: en sus primeras apariciones, Superman solo podía saltar grandes distancias. “Able to leap tall buildings in a single bound” (Capaz de saltar edificios altos de un solo salto) era como describían sus habilidades. No fue sino hasta las adaptaciones animadas que se le otorgó la habilidad de volar, una característica que se trasladó de vuelta a los cómics.