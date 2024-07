Hay quejas del sistema para el fraccionamiento de deudas de la ANDE

La campaña Ñande Ahorro, vigente hasta el 31 de este mes, permite el fraccionamiento hasta en 60 cuotas (cinco años), sin intereses y sin recargo por mora, las deudas por el servicio de eléctrico de la ANDE, en suministros en baja tensión.

El trámite se realiza solo en forma digital, exigencia que estaría generando dificultades a los clientes de la estatal que tienen problemas para registrarse en la web o con la aplicación móvil de la empresa eléctrica.

Uno de los clientes que tuvo inconvenientes para realizar su registro digital en la página de la ANDE denunció que, además de llamar por teléfono a la institución, se acercó desde su vivienda en Villa Elisa a la sede central de la empresa, buscando una solución. Sin embargo, en ahí tampoco pudieron ayudarle.

“No pude hacer el trámite para el fraccionamiento. Fui inclusive a la ANDE y les mostré que cuando me pide que me tome una selfie (autofoto) con el celular, se corta el proceso. Los funcionarios vieron este problema pero me dijeron que no podían ayudarme a solucionarlo”, manifestó.

Agregó que se acercó a la oficina ubicada en la avenida España, inclusive con todos sus documento, pero no obtuvo la respuesta que esperaba. “Nos dijeron que era imposible porque estaba colapsado el sistema, se caía frente a ellos mismos. ¿Cómo no pueden concretar una solución? ¿Cómo vamos a hacer el fraccionamiento entonces?”, se quejó.