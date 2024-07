IPS: Gobierno prometió entregar esta noche fármaco a paciente con leucemia

Ramón Maidana, padre de Mirian Maidana (17), paciente con leucemia, clamó ayuda para que el Inotuzumab que necesita su hija llegue a Paraguay. Según habló con la ministra de Salud, María Teresa Barán, el medicamento estaría llegando esta noche.

“Públicamente ella se compromete a que el señor presidente autorice un avión para que vaya y traiga ese medicamento y va a llegar esta noche en cuestión de horas. Se compromete ella, la señora ministra, a traer ella misma aquí en el hospital central, en el cuarto piso, sección de hematología, sala 413, cama 1″, dijo.

Dijo que como familia están desesperados porque su hija está agonizando, teniendo en cuenta que la enfermedad no espera y es muy agresiva.

“Si yo no recibía esta comunicación, y cuento públicamente que iba a pedir ayuda internacional, un avión humanitario para llevarle a España, una señora me llamó esta siesta, me dice, por favor, traiga acá a su hija, usted va a necesitar solo el procedimiento para traerle acá, para su pasaje, acá llega y acá tenemos ese servicio, porque como padre de familia responsable que somos, por nuestros hijos, por nuestra hija en mi caso, por mi única hija, estoy y soy capaz de hacer cualquier cosa”, aseveró.

Padre desesperado por el medicamento de su hija

Ramón dijo que el pedido que realizó a la ministra es un SOS por la salud y aprovechó para agradecer públicamente a la ministra, y afirmó que cree en su palabra y en su compromiso.

“Me dice esta noche llega, no sé el tiempo que se estima en ir y venir desde Buenos Aires, porque en Argentina dicen que está el fármaco, entonces eso es lo que ahora tengo, debo ser responsable y agradecerle a la señora ministra”, comentó.

Dijo que tanto sábados como domingos el servicio disminuye y no sabrían a quién recurrirle los fines de semana, mientras su hija está con la enfermedad tan terrible y agresiva.

“Mi hija tiene leucemia linfoblástica tipo b aguda. Ella está con una tercera recaída y necesita con suma urgencia el reactivo de Inotuzumab, para hacerse la inmunoterapia, ese es lo que estamos necesitando. La receta que plantearon los médicos es de siete ampollas y eso es lo que le va a dar la oportunidad a ella y a nosotros de poder seguir luchando una batalla más. Hace un poco más de 15 días IPS nos dijo que ellos no tienen reactivos fármacos para aplicarle acá a mi niña la inmunoterapia”, comentó.

Ofrecieron hasta su casa para comprar medicamento

La familia de Mirian Luján Anahí Maidana Fretes, anunció a través de sus redes sociales que venden todo para costear el tratamiento, aunque con eso no alcanzaría para cubrir los gastos. Se trata de una medida desesperada ante la gravedad de la joven.

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) confirmaron que la paciente internada en su hospital central se encuentra estable mientras espera un medicamento utilizado en los casos de recaída de leucemia.

El caso de la joven se había dado a conocer públicamente luego de que sus padres habían anunciado que vendían su casa para adquirir el fármaco.