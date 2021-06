Mensura del Indert en Alto Paraná genera protesta de UGP

La UGP presentó días atrás al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) una nota de protesta en relación a la mensura judicial impulsada por el ente agrario en el distrito de Santa Fe, Alto Paraná, en el sentido de que serían infundadas. El alegato es que el plano que hace referencia a las fracciones a ser verificadas no son polígonos como deberían, sino simples trazados al azar, que no cierran las fracciones a las cuales refieren.

La nota firmada por el representante del sector agrícola en la Junta Asesora del Indert, Abog. Víctor Manuel Valdovinos Cangas, sostiene que con esos argumentos esgrimidos la mensura judicial no tiene fundamentos jurídicos reales que avalen su realización.

“Creemos que ante esta situación caprichosa y arbitraria, que traerá como única consecuencia conflictos en la zona; por eso, como gremios no vemos constreñidos en no participar de las decisiones del Indert hasta tanto no se corrijan o rectifiquen este tipo de situaciones”, expresa la nota de entregada al ente agrario.

Por lo tanto, comunicaron la no participación en la sesión del Consejo Asesor (que se realizó el pasado martes) y reservándose el derecho de extender esa decisión a las futuras reuniones.

Respuesta del Indert

En contrapartida, el Indert replicó que tiene la plena facultad de verificar y actualizar los datos de los inmuebles del Estado Paraguayo, cuya administración le corresponde. “Las mensuras judiciales promovidas por este órgano de aplicación del Estatuto Agrario no afectan a inmuebles privados, solo a aquellos que pertenecen al Inder”, expresa la respuesta.

La presidenta del ente, Abog. Gail González, alega que dichas mensuras judiciales son una exigencia de la Acordada N° 84/98 de la Corte Suprema de Justicia, que establece los mecanismos para transparentar las inscripciones de los planos de las colonias, a los efectos de la titulación a favor de los verdaderos sujetos de la Ley, las familias campesinas más desprotegidas.

También afirma que el Indert no apoya bajo ningún sentido invasión alguna de inmuebles y que en casos de eventuales violaciones a las leyes, que no dudaran en revocar los reconocimientos a las comisiones vecinales, según declaró.

“Ratificamos nuestra vocación de diálogo entre todos los sectores involucrados en la larga problemática de la tierra en nuestro país, en el marco de la estricta observancia de las leyes, respetando la propiedad privada y haciendo respetar la propiedad del Estado Paraguayo sobre sus inmuebles”, según la respuesta de la titular del ente, Abog. Gail Gonzales Yaluff.Estiman 37 invasiones campesinas en el mes y solo dos desalojos

