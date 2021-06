Por temor, TEI trabaja fuera de la sede del PLRA

Óscar Forestieri, titular del TEI, comentó a ABC que se encuentran instalados en la sede del Comité N° 1, en Fernando de la Mora, zona Norte, donde el presidente Alexis Ocampos les cedió el lugar.

Explicó que esto se debe a que los miembros del TEI temen por su seguridad y a que uno de los integrantes del Tribunal recibió amenazas, razón por la cual optaron por no acudir al edificio del PLRA.

“Los miembros del TEI son temerosos a asistir, uno de los miembros recibió amenazas, entonces no me puedo ir yo solo, para nuestra seguridad tenemos que estar juntos”, indicó.

Luego, agregó que “Efraín Alegre declaró que desconoce este Tribunal y que va a desconocer los resultados”.

Inconvenientes

Forestieri relató que casi el 100% de las mesas están habilitadas y que solo existen inconvenientes en algunas localidades.

Indicó que en Ñeembucú tuvieron problemas en dos locales donde los miembros de mesa no se presentaron temprano, pero que ya fueron subsanados.

En Boquerón, en ex Neuland, indicó que hasta el momento no están pudiendo habilitar las elecciones en una mesa por la no presentación de los miembros de mesa.

Lo mismo ocurre en dos colegios de Asunción, específicamente República de Chile, donde hay tres mesas sin habilitar, y República de Panamá, donde son dos las mesas inhabilitadas aún. En ambos casos tampoco se presentaron los miembros de mesa.

En ese sentido, Forestieri indicó que darán tiempo hasta el mediodía a que se presenten los miembros de mesa o sus suplentes para iniciar la votación de los 400 electores habilitados por cada mesa. De no lograr la integración, se procederá a la suspensión de las elecciones en esas mesas y los afiliados que debían votar en las mismas no podrán hacerlo.

Los liberales votarán para las municipales, autoridades partidarias y Juventud Liberal. Para el efecto tienen 512 locales habilitados en todo el país.

En cuanto al Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), Forestieri indicó que el conteo se realizará en el Comité N° 1 y también en el TSJE. Auguró que para las 20:00 tendrían un resultado sobre el presidente del PLRA y los precandidatos a intendentes.