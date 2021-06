Alegre celebra que el Senado le haya “cortado la mano a Cartes”

Efraín Alegre dejó muy claro en una entrevista con ABC que celebra que el Senado le haya “cortado la mano a Cartes”. Hizo hincapié en el acuerdo por conveniencia que tienen Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes y qué es lo que hay detrás.

Alegre explicó que el acuerdo entre ambos es muy fuerte; Abdo necesita de Cartes para que no proceda ningún intento de juicio político y Cartes de Abdo para poder sustentar su negocio ilegal de contrabando de cigarrillos, por lo que la disputa de la presidencia del Congreso y una posible ruptura entre ambos le parece una “tontería”.

“El acuerdo de Cartes con Abdo Benítez se sustenta en primer lugar porque Abdo necesitaba el apoyo de Cartes para que no proceda ningún intento de juicio político en el Congreso y, todo siempre planteando como que el gran ganador de ese acuerdo es Abdo, sin embargo es Cartes, porque lo que logra Cartes con ese acuerdo es lo que necesita. No se puede sustentar su negocio (que se sustenta en la ilegalidad) sin la complicidad del gobierno, no puede hacer contrabando de cigarrillo a mansalva si no hay una complicidad de la autoridad. Ese es un acuerdo muy fuerte, así que pensar de que esta disputa por la presidencia del Congreso significa la ruptura del entendimiento entre ambos me parece una tontería”.

En cuanto al comportamiento de la oposición para elegir quién preside el Congreso, dijo que se debería analizar cómo es posible que haya 25 senadores de la “oposición” y no hayan podido poner un frenado, aunque considera que este fue un duro golpe para el exmandatario, ya que tiene un “afán desmedido de controlar todo”.

A Cartes solo le faltaba el Senado

“Finalmente, la buena noticia es que en todo este operativo importante que tiene Cartes de ir copando las institucionalidad de la República, (el control de la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, Ejecutivo y el Congreso con la Cámara de Diputados) le faltaba el Senado, y creo que este fue un duro golpe porque en su afán desmedido de controlar todo, tuvo un revés muy importante en la Cámara de Senadores, el hecho de que no se haya podido elegir al candidato que pretendía, significa para él un revés muy importante”, enfatizó el presidente del PLRA.

“ANR Nunca Más” genera crisis y desesperación a HC

En cuanto al fenómeno “ANR Nunca Más” que se mantiene en el ambiente político y social hace meses atrás, el presidente del PLRA considera que eso le genera una crisis y desesperación a Cartes, porque la prioridad del expresidente no es que Mario Abdo termine su mandato, sino qué hará después de Marito.

“Yo creo que la gente entiende claramente que lo que hoy está viviendo el Paraguay es consecuencia de Horacio Manuel Cartes Jara y Abdo Benítez, yo supongo que todas las mediciones, encuestas y consultas que se hacen de ANR Nunca Más le genera una crisis y desesperación a Cartes, por supuesto. Porque finalmente el interés de Marito es culminar su mandato. El problema es que Cartes está desesperado porque su prioridad no es que el presidente termine en el 2023, su prioridad es cómo él sigue controlando el poder después de Abdo Benítez”, destacó Efraín Alegre.

Alegre finalizó afirmando que quien designará un candidato colorado con miras a las elecciones presidenciales será Horacio Cartes y que “ANR Nunca Más” genera complicaciones sobre a quién pondrán como candidato, entonces están planteando otro escenario.

“Están fabricando un escenario donde se plantea que el cartismo en realidad es la oposición y están enfrentados. Yo creo que hay una forma muy fácil de medir la oposición: si a partir de mañana caen todos los camiones de toneladas de contrabando de cigarrillo de Horacio Cartes y van presos los responsables, ahí podemos decir que hay una confrontación”, sentenció.

