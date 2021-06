Alegre dice no creer en “quiebre” entre Abdo y Cartes, hasta no ver incautaciones de cigarrillos

“Si a partir de mañana caen todos los camiones con las toneladas de contrabando de cigarrillo de Horacio Cartes, (...) empiezan a caer y van presos los responsables, entonces ahí podemos decir: A la pucha acá parece que hay una confrontación; pero mientras siga floreciendo el negocio del contrabando y todo este operativo tremendo de lavado de dinero montado Horacio Cartes no”, afirmó Alegre.

Lea más: Cartistas no saben cómo Salomón consiguió votos de los llanistas

“No se puede hacer contrabando de cigarrillos a mansalva si no hay complicidad del Gobierno, entonces ese es un acuerdo muy fuerte; así que pensar que esta disputa por la presidencia del Congreso implica una ruptura del entendimiento entre Marito y Cartes, es una tontería”, consideró.

Lea más: Acuerdo en el Senado fue contra “efecto tsunami” de Cartes y evitar que agarre todo, dice Pereira

Según Alegre, las acusaciones de “traición” en la ANR, son solo parte del disgusto de Cartes por no poder manejar también la Cámara Alta, tal como ya lo hace con la Cámara de Diputados, la Fiscalía, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y otras instituciones claves. Para el líder opositor liberal, es lamentable que la disidencia no haya podido imponer a un verdadero opositor a ANR, pero igual consideró más importante no permitir que Cartes tome el poder pleno en el Congreso.

El plan de Cartes es “ir copando la institucionalidad de la República”, acusó Alegre y dijo que “le faltaba el Senado. y este fue un duro golpe a Cartes, porque en su afán desmedido de controlar todo, tuvo un revés muy importante”.

“Para mi la Cámara de Senadores debía estar presidida por un real opositor, pero lo que no podíamos permitir -porque sería realmente muy grave para nuestra democracia- que tome cartes el Senado, así que festejo esta decisión de excluir a Cartes del control de la Cámara de Senadores”, insistió.

Honor Colorado, movimiento liderado por Cartes emitió ayer un comunicado fustigando a sus correligionarios por pactar con parte de la oposición para ubicar al colorado Óscar “Cachito” Salomón como presidente de la Cámara Alta, y sobre todo recriminaron el hecho de aliarse con sectores de izquierda, olvidando que ellos hicieron lo mismo para intentar violar la Constitución Nacional para buscar la reelección, una sangrienta iniciativa durante el gobierno de HC.