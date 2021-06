Cartistas no saben cómo Salomón consiguió votos de los llanistas

El senador Antonio Barrios, miembro del Movimento Honor Colorado (ANR), conversó con ABC acerca de la reelección de Óscar “Cachito” Salomón como presidente del Senado.

Lea más: Negociaciones para presidir Senado son “endiabladas”, dice Víctor Ríos

Barrios expresó que desde un inicio estuvieron al tanto de que la única forma de que un Colorado pueda presidir el Senado era estando los 17 unidos o al menos 16. Aclaró que el movimiento Honor Colorado no pretende ocupar ningún cargo en la mesa directiva y que había propuesto la candidatura de Kalé Galaverna, pero la tranca vino del Ejecutivo.

Respecto a Mario Abdo Benítez, lo considera un hipócrita debido a negociaciones anteriores, afirmando que el Mandatario se siente cómodo con Salomón y no saben cómo ni en qué términos se consiguieron los tres votos llanistas.

Lea más: Enojado por otra derrota en Senado, cartismo trata de hipócrita a Abdo y vincula a izquierdistas con secuestros

Candidaturas que no prosperaron para presidir el Senado

El senador explicó desde el inicio cómo fueron surgiendo distintos nombres para presidir el Senado, que fue desde Kalé Galaverna, Óscar Salomón, Eusebio Ramón Ayala y hasta Arnaldo Franco.

“El candidato que siempre estuvo propuesto fue “Cachito” Salomón, que es el que dialoga con mucha facilidad con casi todos los colegas. Yo propuse en ese momento que sea Kalé Galaverna, aclarando que el movimiento Honor Colorado (HC), no pretende absolutamente ocupar ningún espacio en la mesa directiva, ni en ningún otro lado. Entonces, hablé con el senador Galaverna y me dijo que sería un honor, pero me dijo que sería muy complicada su candidatura porque probablemente tendríamos una tranca por ahí”, recordó Tony Barrios.

Lea más: Anuncian continuidad de Cachito Salomón y convocan a sesión extra en el Senado

Finalmente, según el senador, la candidatura de Kalé Galaverna cayó porque el Ejecutivo no le dio el visto bueno y otros senadores se negaron, por lo que se empezó a perfilar a Arnaldo Franco por ser una persona cercana a Abdo Benítez.

“Pensamos en Arnaldo Franco con muy buena recepción, pasaron los días y fuimos teniendo los votos, viendo negociaciones con otras bancadas, entendiendo que contaríamos por lo menos con 16, no 17, ya que no pedíamos por Cachito. Había como una necesidad que opere el Ejecutivo con algunos miembros de su bancada que se mantenían reacios de votarle a Franco y seguían con la postura de votarle a Salomón”, comentó el senador cartista.

Nuevamente, a raíz de no tener un apoyo fuerte del Ejecutivo, cayó la candidatura de Arnaldo Franco y los procesos empezaron a acelerarse. De acuerdo con el senador Barrios, el Frente Guasu (FG) jugó a dos puntas: con Eusebio Ramón Ayala y Cachito Salomón.

De acuerdo con Barrios, el lunes Eusebio Ayala estaba como candidato seguro con los 25 votos requeridos, pero el martes de mañana Óscar Salomón llamó a reunión porque había conseguido los votos con el apoyo de tres llanistas.

Lea más: Richer: División en Senado es porque opositores se la pasan “jugando a las internas coloradas”

“La información de qué hicieron, cómo conformaron, con qué acuerdo, no sabemos nada. Pero sí después nos asustaron los comentarios en la mesa directiva, ya cuando fueron electos. El comentario de Sixto Pereira, que es luego de esa línea (expropiación de tierra, invasiones de tierra, aumento impositivo), eso generó en nosotros una vez electa la mesa directiva una reacción, porque nosotros somos de una opinión totalmente diferente”, acotó el senador.

Barrios considera que Abdo es hipócrita

El senador Barrios considera que el presidente Abdo es un hipócrita debido a las negociaciones anteriores para poner a otro Colorado, afirmando que siempre hubo trabas, menos con Salomón.

Lea más: Frente Guasú y Salomón se niegan a eliminar aumentos

“Siempre hubo trabas y facilitó cuando fue Cachito de vuelta, se siente cómodo con Cachito, evidentemente. Ya por eso lo autorizó la primera vez y era la misma mesa prácticamente. Él con el Partido Liberal y el Frente Guasu, la misma mesa, solamente que la fracción anterior era la fracción independiente del partido y ahora llevó a una llanista con cual cerró las negociaciones y hoy, veo que ésta (Hermelinda Alvarenga), fue renunciada a su cargo como líder de bancada y ya forma parte de una bancada independiente, imagino”, recalcó.

Ideales de Sixto Pereira están “totalmente en la vereda de en frente”

Barrios señaló que le extraña este tipo de negociaciones, ya que Sixto Pereira (FG), es el que más pide juicio político a Marito e hizo hincapié en que no saben qué hay detrás. La preocupación de Barrios es que los ideales de Sixto Pereira están “totalmente en la vereda de en frente” a los ideales de Honor Colorado.

Lea más: En Canindeyú se impusieron en mayoría de los candidatos de Concordia

“Yo creo que Sixto Pereira es el vocero del Frente Guasu, es el más agresivo y el que más pide juicio político para Mario Abdo, es por eso que me extraña este tipo de negociaciones que ocurren, qué hay detrás no sabemos, ojalá que lo que dice este señor nada sea posible”, dijo.

Consultado acerca de haberlos calificado como radicales a los del Frente Guasu cuando Honor Colorado también negoció con ellos en el 2017, admitió que estuvieron juntos coyunturalmente por conveniencia.

Lea más: Chacho Central: Aplastante victoria de Concordia Colorada

“Nosotros estuvimos coyunturalmente con un propósito que nos convenía a los dos (por la unión con Frente Guasú en el 2017 para cambiar la Constitución Nacional). Estuvimos conversando en eso, pero no estamos de acuerdo con invadir tierras, despenalizar la invasión, subir los impuestos, estamos en generar fuentes de trabajo y que la gente aprenda a pagar impuestos”. “El Senado anda viniendo muy populista últimamente, dejame que tenga mis dudas de cuál fue el acuerdo, tiene que haber algo”, recalcó.

El Partido Colorado no llega dividido al poder

Aunque el enojo del movimiento Honor Colorado haya sido claro tras el comunicado publicado el día de ayer, Barrios asegura que esto no significa intenciones de un pedido de juicio político al presidente.

Lea más: Concordia Colorada y Frente Nuevas Ideas se posicionan en las listas para la Junta de Villarrica

“Los dos líderes en Concordia Colorada acordaron trabajar juntos para candidaturas. Concordia Colorada presentó 123 candidaturas (para las elecciones internas partidarias). En medio del proceso, el mismo intendente (Nenecho Rodríguez) fue propuesta del Ejecutivo, Honor Colorado se comprometió a acompañar. De repente, fue abandonado y fue puesta otra persona como candidato proveniente del Ejecutivo con el apoyo de todo el aparato estatal que fue Dani Centurión”, explicó.

Con esto sobre la mesa, Barrios estima que Marito tiene un entorno bastante complicado que le empuja a cometer este tipo de errores, por eso ocurrió este suceso en Concordia Colorada en Asunción y en otras ciudades.

Lea más: Samaniego: Honor Colorado no es el Partido Colorado

El senador Antonio Barrios concluyó que Honor Colorado seguirá apostando por Concordia y por la unidad del Partido Colorado, ya que divididos no llegan al poder. Dentro del movimiento, esperan que Mario Abdo se despierte y no empezar con un tipo de discursos y luego se haga otra cosa, como sucedió con Centurión.

Lea más: El Partido Colorado es un partido de estructura, según precandidato Centurión