Día de segundas dosis: enojo y confusión en vacunatorios

Siendo las 7:20, el vacunatorio antiCOVID ubicado en el Fomento de Barrio Obrero no abría sus puertas y adentro no había señales de movimiento, generando confusiones sobre cuál sería el acceso de la jornada. A la Costanera de Asunción muchos acudieron y tuvieron que retirarse sin recibir la vacuna porque no sabían que debían ir al punto donde recibieron la primera vacuna.