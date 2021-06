Choferes denuncian que quedaron sin salarios por rechazo de suspensiones a Línea 38

Para las 9:00 de hoy estaba planificada una reunión tripartita entre trabajadores de la empresa Línea 38, Mcal. López, y los responsables de la firma, cuyo representante legal es Gregorio Brítez, con el viceministro de Trabajo, Luis Orué. Así lo confirmó Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte (Fetrat) a ABC.

Giménez señaló que solicitaron la mediación del Gobierno al constatarse que los trabajadores se quedaron sin ingresos al enterarse que se rechazó la suspensión solicitada por su patrón al Ministerio de Trabajo. Explicó que los colegas no pudieron conocer antes la situación debido a que fueron enviados a sus casas apenas se envió el pedido de la Línea 38 de acogerse al beneficio, y recién semanas después se confirmó que no fue aprobada la solicitud; en todo ese lapso de tiempo, ellos ya no estuvieron trabajando.

“La comunicación es unilateral del patrón al empleado. La gente se fue a su casa a esperar que IPS le pague el salario porque así le dijo su patrón, pero ahora resulta que nadie nos va a pagar. Estamos desesperados”, expresó Giménez.

Brítez desde marzo que suspende a todo el personal reportado ante el Ministerio de Trabajo, según se pudo saber al verificar documentos de esa institución. Para reemplazar al personal, la citada línea de transporte contrató a conductores de forma temporal y de manera irregular, pues les pagó por recorrido del itinerario, conocido por “redondo”. El mismo viceministro Orué confirmó que este tipo de contrato es ilegal.

Igual cobraron subsidios

La suspensión masiva a sus trabajadores no fue impedimento para que la empresa cobre millonarios subsidios del Gobierno, pese a que, en teoría, como exigencia para poder acceder a ese beneficio se tiene que cumplir todas las obligaciones laborales. Según los documentos del Viceministerio de Transporte, la Línea 38 está entre las más cumplidoras, a juzgar por el monto recibido de subsidio, ya que se posiciona como la sexta concesionaria que más dinero público cobró.

Además, esta discusión se da en medio de la revisión de la tarifa técnica, que es la fórmula que establece el precio del pasaje y el monto de subsidio que recibirán los empresarios, y una de las variables es la remuneración de los trabajadores.

Es decir, el Gobierno destina recursos públicos para los salarios de los choferes y ese dinero no lo están recibiendo.

La precarización laboral se registra hace meses y en pandemia, empeoró, comentó Giménez. La situación fue comunicada a Trabajo y al Viceministerio de Transporte, cuyo titular es Víctor Sánchez, y nadie hizo nada al respecto, de acuerdo con sus palabras. Hace días que se intenta obtener la versión del Gobierno pero no hay respuesta. Tampoco se socializa la nueva tarifa técnica con el decreto presidencial.

Por otra parte, la Línea 38 fue recientemente denunciada por pasajeros que sufrieron reguladas. Según la queja, la empresa les “abandonó” el pasado domingo, para estar al servicio de los políticos durante las elecciones internas partidarias.

