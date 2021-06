Presidenciales 2023: Hugo Velázquez no descarta alianza con oposición

Hugo Velázquez está poco a poco metiéndose en campaña para las Elecciones Generales 2023, postulándose a Presidente de la República. Contó que tiene previsto impulsar una convención colorada para que la plenaria debata sobre la posibilidad de una alianza política con la oposición, a fin de llegar con más fuerza en los comicios venideros.

En otro momento, en cuanto a los posibles contrincantes de Honor Colorado, dijo que “le da igual” competir contra Santiago Peña (ex ministro de Hacienda de Horacio Cartes) o Pedro Alliana (actual presidente del Partido Colorado).

Comunicado “fue apresurado”

El segundo del Poder Ejecutivo también habló de la elección de Óscar “Cachito” Salomón como Presidente del Senado, que generó el repudio del movimiento Honor Colorado. Recordemos que el líder de dicho movimiento colorado disidente, Horacio Cartes, tildó de “triste” e “hipócrita” a Mario Abdo Benítez por aliarse con el Frente Guasu para que Salomón llegue a la titularidad del Senado.

“El comunicado fue apresurado. No veo un problema que cuando uno logra una mayoría para un colorado. Las dos cámaras del Congreso están dirigidas por un colorado. No sé el porqué de ese comunicado tan furibundo cuando es un colorado quien ejerce el cargo”, dijo Velázquez, en conversación con ABC Color.

Contó que ya ha conversado con Abdo Benítez sobre el manifiesto de Cartes y contó que el Presidente está tranquilo. “Optamos por tomarlo de manera tranquila, contestando de la manera que lo hago yo. No es momento para buscar enfrentamientos dentro del Partido Colorado. Fue un comunicado apresurado”, reiteró nuevamente.

“Beto Ovelar llamó a Marito

En otro momento de la charla, Velázquez reiteró que tanto él como Mario Abdo no se inmiscuyeron en las negociaciones para que Salomón sea presidente de la Cámara Alta, contradiciendo lo que dijo el senador colorado Silvio “Beto” Ovelar. El legislador había dicho ayer que él votó por “Cachito” sólo porque Marito se lo pidió.

“Lo de Ovelar, él le llama al Presidente 20 minutos antes (de la votación en el Senado), él le pregunta (a Abdo) qué haría. ‘Entre un liberal y un colorado no tenés que tener ninguna duda de qué hacer’, le respondió (Marito). Beto Ovelar era el voto número 25, no el decisivo”, explicó Velázquez, diciendo así que el Poder Ejecutivo no digitó votos.

Recordemos que Óscar Salomón (ANR-Añetete) fue electo Presidente, con Sixto Pereira (FG) como vice primero y Hermelinda Alvarenga (PLRA) como vice segunda.

