“Beto” Ovelar confiesa que Abdo Benítez le ordenó votar por “Cachito” Salomón

“Trato de ser disciplinado porque muchas veces hasta me tratan de pelotudo por asumir posiciones antipáticas a favor del Gobierno, pero si uno es leal con el amigo, asume esas posiciones, a veces incluso a costos muy altos”, afirmó Silvio Ovelar, en medio del debate para otorgar o no el acuerdo constitucional a embajador ante los Estados Unidos de José Antonio Dos Santos.

Ovelar incluso dijo que tuvo que tragarse ya en otras ocasiones su postura personal, en favor de lo que disponga el Presidente. “Tenía mis serios cuestionamientos hacia (Eduardo) Petta, pero cuando el Presidente me dijo: Él es miembro de mi gabinete y la censura hacia él perjudicaría mi gobierno, no es que me abstuve, voté en contra de la censura, porque muchas veces asumimos posiciones que no nos gustan”, insistió.

Lea más: Enojado por otra derrota en Senado, cartismo trata de hipócrita a Abdo y vincula a izquierdistas con secuestros

Estas declaraciones posiblemente echarán más sal a la herida no cicatrizada llamada “Concordia Colorada”, el movimiento supuestamente de unidad entre el sector liderado por Horacio Cartes, de Honor Colorado, y Mario Abdo Benitez, de Colorado Añeteté. Tras haber sido “dormidos” en la designación de la nueva Mesa Directiva del Senado, HC sacó un comunicado despotricando contra el Marito y su bancada por aliarse con la izquierda.

Lea más: Senador Eusebio Ramón Ayala descarta ser funcional a Cartes y dice que “enojo” de HC no se da por su derrota en la mesa directiva

“En política no siempre se hace lo que uno quiere hacer; se hace lo que las exigencias, la coyuntura, el sentido de equipo o de defensa al partido se hace”, insitió, abogando porque los colorados respalden la postulación de Dos Santos.

Finalmente, con 23 votos a favor 6 en contra, 8 abstenciones y 8 ausencias, se prestó el acuerdo para Dos Santos, aunque entre los que se opusieron figuran varios colorados.