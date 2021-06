Pequeños productores recibieron semillas y herramientas donación del Banco Mundial

Horticultores de la compañía Cocue Guasu y del barrio San Miguel de este distrito, recibieron varias donaciones del Banco Mundial a través de la cartera de Estado, MAG. La ambientalista aregüeña Blanca Orué, gestora del beneficio, señaló que luego de muchas trabas pudieron lograr parte del objetivo para ayudar a los pequeños productores de esta ciudad, y de esta manera hacer frente a la pandemia que afectó a los trabajadores del campo.

“La idea es que vuelva el autoconsumo fomentando la huerta en casa. Queremos que los jóvenes se involucren generando una competencia sana que les genere un ingreso, ya que a causa de la pandemia por covid-19, muchos se quedaron sin trabajo. Me enteré de este proyecto a través de un amigo y decidí ayudar a mi gente. Lastimosamente las autoridades locales conocían de este proyecto pero no socializaron con los productores, siempre es un solo sector el que obtiene beneficios y no todos como debe ser. Todo es direccionado a un solo sector político”, indicó Blanca Orué.

Los productores que anteriormente se dedicaban solo al cultivo de frutilla, se vieron obligados a reinventarse y actualmente siembran todo tipo de hortalizas, frutas y verduras de estación. Pero la falta de mercado, siempre fue un problema para la producción de este distrito.

Ambicioso proyecto

El Proyecto de Inserción a Mercados Agrarios (PIMA), que será implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), demandará una inversión de 100 millones de dólares, financiados por el Banco Mundial.

El plan contempla la financiación de actividades agrícolas productivas que beneficiarán a alrededor de 170.000 productores agropecuarios campesinos e indígenas a nivel país. Esta iniciativa promoverá la incorporación del uso de nuevas tecnologías agropecuarias que permitirán una mayor competitividad y acceso sostenible a mercados internos y externos.