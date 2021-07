Abdo minimiza graves efectos de la pandemia del covid y la corrupción

Como dispone la Constitución Nacional, Art. 238, inc. 8, el jefe de Estado dio ayer su tercer informe anual de gestión ante el Congreso Nacional desde que asumió el poder el 15 de agosto del 2018. Ambas cámaras legislativas, de manera virtual, participaron del informe de gestión del mandatario.

El discurso de Abdo, desde el Palacio de López, se extendió por más de una hora y en el mismo enumeró sus “logros” y acciones durante la pandemia. La versión impresa tiene 211 páginas.

Llamativamente, el Jefe de Estado minimizó las graves consencuencias de la pandemia y se vanaglorió de discutibles “logros” de Gobierno.

Una de las omisiones más llamaron la atención es que mencionó los nombres de los secuestrados por grupos criminales en el norte del país pero omitió a Jorge Ríos, que fue secuestrado este lunes 28 de junio por miembros de la autodenominada Agrupación Campesina Armada (ACA), en la estancia ubicada en colonia Norte Pyahu del distrito Sargento José Félix López (Ex Puentesiño).

Tibia autocrítica

Como no ocurrió en los informes de 2019 y 2020, Abdo Benítez hizo una tibia autocrítica. Dijo que no puede “decir que no nos hemos equivocado, que hicimos todo bien”. “Claro que hubo muchas cosas que podíamos haber hecho mejor o de otra manera”, expresó.