Mipymes rechazan país de las maravillas de Abdo

“No hay mucho que decir sobre el discurso del presidente Mario Abdo, porque las rendiciones de cuentas del Ejecutivo ante el Congreso son siempre una maravilla y no es así; en el casos actual todos sabemos que se cometieron grandes errores con la gestión de las vacunas, así como en los preparativos de las estructuras edilicias y logísticas para la lucha contra la pandemia, que recién este año se empezaron a enmendar”, manifestó el presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes), Arq. Luis Tavella.

Añadió que la realidad para las mipymes es diferente a la pintada por el Presidente, porque la situación económica no está bien, sobre todo para el sector de las mipymes. El dirigente empresarial admitió que han recibido créditos, pero que los mismos fueron básicamente para aguantar el año, no para una reactivación”, expresó. Recién ahora se presentó un proyecto de ley ante el Congreso, pero que se hizo en forma tardía, tenía que haberse realizado hace dos meses porque los plazos son muy lentos.

“En líneas generales el Presidente no nos contó nada nuevo a las mipymes, porque estamos viviendo la realidad día a día, y sobre todo desde la Federación de Mipymes, que venimos remando y peleando desde el año pasado”, expresó Tavella. También dijo que ciertamente han venido trabajando bien con algunos estamentos como Trabajo, Industria y Hacienda, aunque no han conseguido mucho para el sector.

“No hay nada importante que destacar que nos hayamos enterado en el discurso del titular del Ejecutivo, el panorama para nuestro sector es negro, aunque para las grandes empresas está bien, porque básicamente eso se ve reflejado en la recaudación, que al parecer recuperaron el nivel de 2019, según dice el Viceministerio de Tributación, pero en el sector mipymes estamos muy lejos de eso”, aseguró.

Informó que al menos el 50% de las mipymes ha quebrado y hay muchos emprendedores que están a punto de la quiebra. Estimó que hay unos 400.000 desempleados por culpa de la pandemia, aunque eso no se le puede culpar solo al Gobierno.

No conoce la realidad, dice Atep

Por su parte, Patricia Samaniego, titular de la Asociación de Trabajadores de Eventos del Paraguay (Atep), comentó que el supuesto “mea culpa” que hizo el presidente de la República no compensa todo lo que vienen pasando y sufriendo los emprendedores y trabajadores del sector de los eventos.

“Los trabajadores de eventos no hemos recibido ninguna de esas ayudas que el presidente Abdo Benítez habló ante el Congreso; aunque seguimos esperamos, porque como él dice, van a seguir trabajando en tratar de enmendar y resolver los problemas que todavía no pudieron”, expresó Samaniego.

Aprovechó para exhortar al Ejecutivo que pueda dar al sector de eventos, lo que se necesita para que los trabajadores puedan seguir adelante. “Para los emprendedores y trabajadores del rubro eventos es muy difícil vivir actualmente. Al levantarnos todos los días pensamos qué podemos dar de comer a nuestros hijos, cómo afrontar la responsabilidades, pero no tenemos aún un panorama claro o una luz de esperanza”, indicó.

Comparó la realidad del sector eventos como si fuera que están en un túnel obscuro y que no ven la salida, que a estas alturas ya debería verse la luz. “Estamos caminando por el túnel de Mario Abdo Benítez y no vemos aún la luz, es muy difícil. A mi me gustaría que el Presidente pueda sentir lo que nosotros estamos pasando; él dice que lo siente, pero eso es de boca para afuera. La realidad de los trabajadores de eventos es que estamos olvidados, abandonados a nuestra suerte, endeudados, quebrados”, sentenció.

Vive en otro mundo

A su vez, el presidente de la Asociación de Propietarios de Bares del Paraguay (Asobar), Augusto Insfrán también dijo que la realidad que enfrentan las emprendedores de su gremio no se ajusta a las señaladas por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Nuestro sector no se encuentra beneficiado con nada de lo que presentó en su informe; no sé si no está enterado o si su gabinete le miente en sus informes, porque seguimos recibiendo reportes de cortes de servicios básicos, todos los días, nadie accedió a ningún crédito, ni siquiera refinanciación en esta segunda etapa de las restricciones más duras”, expreso.

Añadió que se olvidaron completamente del ramo de los bares, que les dejaron abandonados y sin ningún apoyo. “Esa es la realidad, cómo vamos a reactivar, solamente trabajando, porque el Gobierno evidentemente ya no nos va ayudar en nada”, sentenció.