Itaipú transfirió este año al Estado casi US$ 8 millones menos que en 2020

De enero a junio del presente año, Itaipú remesó US$ 108,5 millones por cesión de energía, en tanto que de acuerdo con el informe suministrado por la Dirección Financiera, margen derecha, de los pagos hechos al Tesoro en el primer semestre del 2020, en este concepto había sido de US$ 125,3 millones.

Asimismo, ingresaron este año US$ 106,3 millones por royalties, monto superior a lo remitido el año pasado, que fueron US$ 96,2 millones.

Por su parte, la ANDE ingresó este semestre US$ 33,2 millones por el resarcimiento de las cargas de administración y utilidades, frente a los US$ 34,1 millones ingresados el año anterior.

Solo en junio

En lo que se refiere solo a las transferencias hechas en junio, los royalties totalizaron US$ 15,8 millones, monto también menor al 2020, que fue de US$ 16,4 millones. Mientras que los desembolsos por la cesión de energía alcanzaron US$ 15,2 millones, en comparación con los US$ 17,1 millones, en este mismo mes, del 2020.

Lo que no varió fue lo percibido por la ANDE, que siguió siendo US$ 6 millones por las utilidades y US$ 1,2 millones por el resarcimiento de las cargas de administración (US$ 7,2 millones en total).

Pese a la complicada coyuntura actual que causa la pandemia del covid-19 y la crisis hídrica, aseguran que la Central Hidroeléctrica Itaipú mantiene un óptimo desempeño, lo que le permite a la empresa cubrir la demanda energética de los dos países y cumplir a cabalidad sus obligaciones financieras.

Royalties

Los royalties constituyen un resarcimiento financiero que reciben los Estados de Paraguay y Brasil por la utilización del potencial hidráulico del río Paraná para la producción de energía eléctrica en la represa.

Cesión de energía

La cesión de energía es la compensación que abonan los ususrios brasileños de la energía de Itaipú por aprovechar parte de la energía paraguaya en Itaipú y que no utiliza (excedentes). Las liquidaciones por estos dos conceptos son transferidos al Ministerio de Hacienda, institución que se encarga de distribuir los recursos, según establecen las legislaciones nacionales.

Resarcimiento y utilidades

La ANDE recibe mensualmente los pagos por resarcimiento de las cargas, y periódicamente también percibe ingresos por las utilidades de capital para hacer frente a sus necesidades presupuestarias, tal como dispone el Anexo C del Tratado de la Entidad. Para hacer frente a la emergencia sanitaria, en la Margen Derecha fueron adoptados rigurosos procedimientos de forma a mantener la productividad.

Los pagos efectuados por la Itaipú en royalties y por cesión de energía, son depositados en el Banco Central del Paraguay, en las cuentas del Ministerio de Hacienda. La cartera fiscal es la encargada de la distribución de los recursos provenientes de la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico que ingresan al Tesoro. Por otro lado, la represa cubre alrededor del 90% de la demanda energética del país y cerca del 15% del consumo del Brasil.