US$ 100 millones dejarían de ingresar Yacyretá debido a la bajante del río Paraná

A la deuda acumulada de Argentina por la energía paraguaya cedida en Yacyretá, que asciende a US$ 90 millones, se suma la bajante del río Paraná. “Estamos con una bajante inédita en los últimos 50 años y Yacyretá está produciendo apenas 30% de lo que habitualmente genera, lo cual implica que si no se revierte esta bajante grave, la EBY dejaría de ingresar a sus arcas cerca de US$ 100 millones”, alertó el director general paraguayo de la binacional, Nicanor Duarte Frutos.

Reiteró que si la bajante continúa, que es una situación histórica, Yacyretá va a dejar de producir energía por valor de US$ 100 millones. “No por una cuestión de deficiencia interna, sino por la caída del nivel del río. Nunca tuvimos esta bajante en los últimos 50 años”, añadió.

Respecto a la deuda argentina de US$ 90 millones, Duarte Frutos dijo que volverían a insistir, ya que el último pago importante que Paraguay recibió fue durante el mandato del expresidente Mauricio Macri, por US$ 125 millones, y con este gobierno, hemos recibido US$ 44 millones. “Esto genera una gran dificultad para el saneamiento financiero progresivo de la EBY”, apuntó.

Recordó que la deuda se arrastra desde 1994. “Viene acumulándose, se paga un poco, a veces se liquida, y comienza de vuelta”, manifestó.

Comparó la situación de la EBY con la de Itaipú, binacional que Paraguay comparte con el Brasil, que no tiene este tipo de problemas “porque está con un sistema más sólido institucional”. “Ellos venden potencia, nosotros vendemos energía; ellos saben cada mes cuánto van a percibir y nosotros no sabemos porque la nota reversal pretendía solucionar todo este caos financiero de Yacyretá, pero la misma no ha sido tratada hasta ahora por el Congreso argentino y seguimos por eso con un sistema financiero económico bastante caótico”, expresó el director paraguayo.

Al respecto, dijo que lo cierto es que el congreso argentino, ni el de Macri ni el de Alberto Fernández, ha demostrado gestos de que esa nota reversal sería aprobada por ellos. “Hay que preguntarle al canciller qué hace falta para que eso se mueva. Yo soy un funcionario administrativo, director del lado paraguayo. Eso se maneja a nivel de la Cancillería, los congresos”, añadió.

El Consejo de Administración pendiente

Por otra parte, consultado sobre las reuniones del Consejo de Administración de Yacyretá, Duarte Frutos indicó que hasta ahora los argentinos no designan consejeros. “Ya hemos recurrido a la Cancillería, hemos conversado con el director Ignacio Barrios Arrechea y no quiero opinar, pero no me explico por qué el gobierno argentino hasta ahora no nombra consejeros. Esto se maneja a nivel de Cancillería, porque es una decisión del presidente de la República de Argentina, él debe nombrar. Nosotros tenemos todos los consejeros pero no tenemos consejeros en la contraparte, y es grave eso”, señaló.