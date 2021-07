Proyectan feria francesa para el 14 de julio

Según el comunicado de prensa de la embajada, se invita al público en general a la Feria Francesa a realizarse el miércoles 14 de julio, a partir de las 13:30 hasta las 17:30 en los jardines de la residencia de Francia.

“Esta feria es organizada en respeto de las restricciones sanitarias vigentes y está concebida como una tarde de encuentros al aire libre y de celebración de la cooperación entre Francia y Paraguay, basada en el apoyo a la sociedad civil”, reza el documento de difusión.

De la actividad participarán organizaciones como la Fundación Moisés Bertoni, It Gets Better Paraguay (ASOEDHU), Fundación del Buen Pastor, la Sociedad Científica del Paraguay, FEDEMPy, Alianza Francesa, entre otras; también empresas gastronómicas como Georges Pâtissier, L’en-cas, Cremo Eurogourmet, Barbacoa, o comerciales como Automaq, además las conocidas perfumerías Monalisa y JGA SRL, Soletanche Bachy Paraguay (obras públicas), Isthme Estudio Meridional (urbanismo y geografía), artistas y artesanos.

Asimismo, ese mismo día la comunidad francesa participará a las 7:45 de un acto que consistirá en el izamiento de la bandera francesa y el canto del himno nacional “La Marsellesa”, con el acompañamiento de músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Diplomacia feminista

Como parte de una iniciativa que los organizadores llaman diplomacia feminista, prioridad de la política exterior francesa, el embajador de Francia, Emmanuel Cocher ofrecerá un almuerzo en su residencia a destacadas líderes paraguayas que dedican su vida a la educación y protección de la juventud.

Festival de cine

Otra actividad realizada en torno a las festividades es al Festival de Cine Francés del 14 al 21 de julio en su versión online. La iniciativa es de la Alianza Francesa y en dicho contexto se podrán ver películas de grandes directores franceses desde la plataforma jahecha.com.py.

Historia

El 14 de julio Francia está de fiesta, desde que por ley se instauró en 1880 la conmemoración de la fiesta de la Federación de 1790, símbolo de la unión de la nación francesa y del fin de la monarquía absoluta, que coincide con el primer aniversario la toma de la Bastilla en 1789.