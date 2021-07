Lo que hay que saber sobre la masiva vacunación que arranca mañana

Hoy se prevé culminar con la distribución a nivel país de las 1.000.000 de vacunas Pfizer que arribaron el viernes a nuestro país. Mañana está previsto reiniciar las vacunaciones contra el COVID-19 con los denominados priorizados, entre los que se encuentran los docentes, policías, militares, bomberos, agentes del Ministerio Público, comunicadores y otros.

Los que se encuentran en este rango deben estar registrados en la página del Ministerio de Salud, además de contar con un certificado firmado por el empleador -en el caso de funcionarios públicos por la institución estatal- que indique que efectivamente desempeñan dichas funciones y acudir con su cédula de identidad.

Para los “priorizados” no se tendrá en cuenta la terminación de cédula, ya que el único día marcado para los mismos es mañana, lunes 12, y una jornada de recuperación para los que no puedan acudir mañana, el lunes 19.

Algunos vacunatorios, solo hasta las 13:00

A nivel país hay 217 vacunatorios habilitados y los horarios de vacunación son limitados, excepto en el exAratirí, donde se atenderá las 24 horas. Se recomienda corroborar hasta qué hora estarán operativos los vacunatorios, sobre todo en ciudades del interior del país, ya que no es estandarizado para todos y algunos tienen marcada la jornada apenas hasta las 13:00, otros hasta las 15:00, etc.

Solo los llamados vacunatorios “masivos” operan en algunos casos hasta las 17:00, o algunos muy puntuales hasta las 20:00 o 22:00. En el listado de arriba se detallan los vacunatorios por ciudad y departamento, junto con sus horarios y también si cuentan o no con el sistema “autovac”.

En Asunción y Central, la mayoría de los vacunatorios operarán de 7:00 a 17:00, con excepción de los ubicados en Fernando de la Mora (estacionamiento Paseo 1811) y en San Lorenzo (estacionamiento Shopping Pinedo y del Shopping San Lorenzo) que estarán hasta las 21:00.

En Asunción, la Secretaría Nacional de Deportes (SND) estará operativa hasta las 22:00, mientras que los vacunatorios del Shopping del Sol y del Centro de Convenciones Mariscal, hasta las 21:00. Además del exAratirí, los vacunatorios del Sanatorio La Costa y del Sanatorio Británico pasarán a operar las 24 horas.

Vacunación a partir de 35 años, desde el martes

El martes se inicia, por su parte, la vacunación de la ciudadanía a partir de 35 años -sin necesidad de especificar enfermedades de base- con un calendario establecido en base a la terminación de cédula, excepto en el exAratirí, donde no se considerará el último dígito del documento de identidad.

Lea más: Nueve prácticas para que todo fluya a la hora de vacunarte

Como en todos los casos, el Ministerio de Salud solicita el registro previo en la página de Vacunación y llevar la cédula de identidad. El martes se arranca con la terminación de C.I. del 0 al 1, el miércoles del 2 al 3, el jueves del 4 al 5, viernes del 6 al 7 y, atención, recién el lunes 19 la terminación del 8 al 9.

El salto en el caso de los últimos se debe a que el fin de semana se destinará a la aplicación de segundas dosis.

Paréntesis especial para segundas dosis y en especial para embarazadas

El fin de semana próximo deben estar atentos los que ya hayan recibido anteriormente la primera dosis, especialmente los inmunizados con Moderna, entre ellos las embarazadas, ya que deben aplicarse el refuerzo. Para dichos casos se estableció también calendario por terminación de cédula, debiendo acudir las que tienen terminación 0 al 4 el sábado 17 y del 5 al 9 el domingo 18.

Corrección pueden recibir tb la Pfizer... recomendó no ir al Autodromo por la espera que pudiera haber... — Dr Roque Silva Lopez (@roque16silva) July 11, 2021

El director de la XI Región Sanitaria, Roque Silva dijo que no recomienda que embarazadas acudan al vacunatorio del exAratirí. Inicialmente dijo que la disposición era porque en el sitio solamente se contará con la vacuna Pfizer, no así con Moderna, pero luego rectificó, ya que ambas vacunas son indicadas para gestantes.

Según aclaró el ministro de Salud, Julio Borba, la sugerencia -no prohibición- es más bien para evitar eventualmente una prologada espera bajo el sol en su condición, por lo que autoridades de Salud recomiendan acudir en todo caso al vacunatorio de la Secretaría Nacional de Deportes, donde hay mayor comodidad.

Todo listo en el exAratirí

Cabe destacar que ya desde mañana estará operativo el vacunatorio masivo instalado en el autódromo Rubén Dumot (exAratirí) en Capiatá, inicialmente para el sector arriba mencionado, y luego continuará desde el martes con las personas de 35 años o más, sin importar que tengan o no enfermedades de base.

Lea más: Realizaron simulacros en el Rubén Dumot, ex-Aratiri

Ayer se realizó el simulacro de posibles eventualidades que puedan surgir en dicho vacunatorio, que es el único que estará operativo las 24 horas toda la semana y donde no se considerará la terminación de cédula. Es decir, quien acuda a dicho vacunatorio únicamente debe cumplir con el requisito de tener 35 años o más.

Hasta el momento hay 2.081.179 personas registradas -tanto entre las que ya recibieron las vacunas como las que esperan hacerlo- y, si bien arribaron un millón de vacunas, estas serán suministradas a 500.000 personas, ya que se guardará la otra mitad para la segunda dosis de las mismas.

Por ello, aún no está definido si luego de culminar con estos el estos sectores ahora habilitados se procederá o no bajar el rango etario de los inmunizados. Se prevé un nuevo arribo de vacunas Pfizer el viernes próximo, aunque no se detalló aún la cantidad.