Ya suma siete meses el periodo de buenos precios del ganado

El actual precio del ganado es el mayor de los últimos 10 años y está compensando de alguna forma las pérdidas generadas por el periodo de “vacas flacas” que se registró el año pasado, desde el inicio de la pandemia, cuando se tuvo un pico negativo de US$ 2,00 por kilogramo, el peor periodo pecuario en mucho tiempo.

Al respecto, el gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, explicó que se están manteniendo los buenos precios del ganado porque la demanda internacional por la carne es alta. ”Ya hemos enviado cerca de 200.000 toneladas de carne a los diferentes mercados, por cerca de US$ 1.000 millones. Se está faenando mucho volumen y con la oferta de ganado terminado que presiona sobre la cotización”, comentó.

Pronostican mes de 200.000 cabezas

Por otra parte, el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor José Carlos Martin, confirmó que existe un buen ritmo de faenamiento de ganado en los frigoríficos de exportación y estimó, que si se mantiene la tendencia de la primera mitad del corriente mes, se espera que cierre julio con más de 200.000 cabezas.

Es importante señalar que desde mediados del 2014, no se tenía una cotización del ganado como ahora, que estuviera por encima de US$ 3,58 por kilogramo, que ahora fue superado.

Sin embargo, el récord histórico del precio del ganado fue alcanzado en agosto de 2011, en el mes previo a la declaración de focos de aftosa en San Pedro. En ese tiempo el ganado se cotizó a US$ 4,22 por kilogramo al gancho en nuestro país.

Sin embargo, a pesar de los buenos precios actuales, el sector ganadero señala que son inferiores a lo que se tiene en los países de la región. Así en Argentina, el precio del novillo está en US$ 3,66 por kilogramo; en Brasil, en US$ 3,91 por kilogramo; y en Uruguay, en US$ 4,18 por kilogramo. Según las explicaciones, nuestros competidores tienen abierto el mercado chino, mercado que por ser una suerte de “aspiradora” paga altos precios. Pero, en consecuencia, nuestros vecinos desatienden algunos mercados como el de Chile, que nos favorece indirectamente.