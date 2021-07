Opositores piden a la ANR corregir acto entreguista

La oposición acusó ayer directamente a los colorados de ser los principales responsables de la deuda ilegal de Itaipú y pidieron que no pongan trabas y vayan hasta las últimas consecuencias en la investigación.

La diputada Celeste Amarilla (PLRA) se dirigió a Alliana y le señaló que tiene la oportunidad de corregir y limpiar la imagen de su partido, permitiendo que se revise hasta las últimas consecuencias y deslindar responsabilidad de los buenos y malos colorados. “Esto tiene que hacerlo por la historia del país y no sólo por su partido”, le señaló.

Para el diputado Édgar Acosta (PLRA) es categórico que la responsabilidad es del Partido Colorado. Indicó que el informe de la Contraloría debe unir a todos los paraguayos para negociar el Anexo C de Itaipú. “Me apena que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez haya dicho que va a estudiar el informe de la Contraloría, ¿Qué va a estudiar él?”, se preguntó al señalar que la traición a la patria se tiene que pagar.

Por su parte, el diputado Fernando Oreggioni (PLRA, efrainísta) dijo que los “barones de Itaipú” no son un mito. Mencionó que la deuda desde 1985 a 1997 aumentó a US$ 11.765 millones.

“Ojalá que los fiscales hagan su trabajo. No han avanzado en el acta entreguista (de 2019) y ahora esperamos que la acción de la Fiscalía no quede en la nada. “Tenemos que dar una señal al Brasil de que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No vamos a permitir una nueva entrega, y esa entrega que se dio en el pasado debe ser resarcida”, indicó.

Por su parte la diputada Kattya González (PEN) mencionó que con la complicidad de autoridades paraguayas, el Paraguay ha sufrido un perjuicio de más de US$ 4 mil millones.

“Esto en lugar de motivar una airada reacción de las autoridades lo que motivó fue su silencio, y con ese silencio se ha perjudicado al Paraguay”, dijo al solicitar coraje a los fiscales para individualizar a los responsables. “Esta corrupción tiene nombre y apellido, muchos de ellos ya murieron probablemente, pero el Paraguay debe tener memoria, y (recordar) que estos gobiernos colorados desde 1985 a 1997 han robado el futuro del Paraguay, (...). Esos barones de Itaipú deben estar procesados y si pueden estar presos que estén”, cuestionó la diputada opositora.

