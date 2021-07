Récord en precio del ganado en últimos 10 años, alcanzó US$ 3,65 por kilogramo

El récord histórico del precio del ganado al gancho en Paraguay sigue siendo el alcanzado en agosto de 2011, época en el que se cotizó a US$ 4,22 por kilogramo al gancho. Pero desde setiembre de ese año, la mayor cotización del novillo es el actual, porque se superó el otro pico registrado en setiembre de 2014, cuando la cotización había remontado a US$ 3,58 por kilogramo. El alto precio del corriente mes también está por encima del otro alto precio que se tuvo en febrero de 2018, cuando se había alcanzado US$ 3,37 por kilogramo.

Alta demanda y menor faena internacional

Consultado sobre la situación, el gerente de la Cámara Paraguaya de Carnes, Daniel Burt, explicó que los buenos precios del ganado, para los productores, se mantienen porque la demanda internacional por la carne sigue siendo alta. “Argentina y Brasil disminuyeron mucho su faena, entonces eso beneficia a nuestro país, lo que hace que se estén manteniendo los precios y también se estén manteniendo los niveles de exportación”, expresó Burt.

El precio del ganado en Paraguay está alto y estable porque a nivel internacional hay menos faena y en contrapartida mucho más demanda por carne. “Paraguay está pudiendo cumplir con los mercados en que Argentina y Brasil no están pudiendo”, informó.

Los últimos datos registrados señalan que ya se han exportado más de 200.000 toneladas de carne a los diferentes mercados por aproximadamente US$ 1.000 millones en valor.

Julio se vino con mucha faena

El mes de julio se viene con mucho volumen de faena de bovinos. El titular del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), doctor José Carlos Martin, informó que sigue alto el ritmo de faenamiento de ganado en frigoríficos de exportación por lo que se espera que el mes cierre con más de 200.000 cabezas.

Actualmente, gracias a los altos precios del ganado el relacionamiento del sector pecuario con el industrial está pacificado, en coincidencia con la implementación en 100%, en todas las plantas frigoríficas, del sistema de control en línea de producción, en tiempo real, de las faenas en los frigoríficos, proyecto que se denominó “cajas negras” y que fue solicitado por los productores.

Sin embargo, un tema polémico que sigue latente entre los ganaderos y los industriales de la cadena de la carne es el proyecto de creación de un Instituto de la Carne, que no se concreta por la diferencias de criterios en el modelo institucional, público o privado, que no se acuerda desde hace varios años.

También se debe considerar que a pesar de los buenos precios actuales, los mismos siguen siendo inferiores a los que se tienen en los países de la región. Así, en Argentina, el precio del novillo está en US$ 3,71 por kilogramo; en Brasil, en US$ 3,87 por kilogramo y en Uruguay, en US$ 4,25 por kilogramo.

Los menores precios de la región

Los ganaderos alegan que los mejores precios de nuestros vecinos de la región, Argentina, Brasil y Uruguay, se debe a que ellos tienen habilitado el mercado de China Continental, destino que compra lo que sea y paga altos precios. Eso, en consecuencia, beneficia indirectamente a nuestro país, porque nos permite entrar a los mercados que ellos desatienden.

También se debe destacar que los buenos precios de este año no están siendo esporádicos, sino que se mantiene desde el mismo inicio del año, sumando con el presente mes siete meses de bonanza ganadera, porque el precio se mantuvo desde enero por encima de US$ 3,00 por kilogramo, acorde con los datos de Comisión de Carne de la ARP.