Tras la pandemia, ganadería va recuperando dinamismo

Cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud y la cantidad de personas permitidas, la producción ganadera está retomando paulatinamente sus actividades técnicas y productivas, según destacaron los organizadores de la salida de campo realizada en la Cabaña La Tranquera, en el distrito de Ypacaraí, departamento Central, que se enfocó en temas de producción de búfalos, el proceso de enfardado de heno y otros puntos de interés para el sector pecuario.

Lea más: Buscan que la Expo Ganadera sea el primer gran evento tras la pandemia

La actividad que fue organizada por la Regional Central y Ñeembucú Norte, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos (APACRIBU), contó con una excelente participación de productores, técnicos y estudiantes.

Buscan mayor productividad

En la oportunidad, el presidente de la Regional Central y Ñeembucú Norte de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Mario Apodaca Guex, destacó que les anima el objetivo de buscar una mayor productividad, aumentar los índices en la ganadería nacional y también que los jóvenes vayan incursionando más en la actividad.

“El departamento Central y parte de Ñeembucú son regiones que tienen mucho potencial aún de crecimiento y que a medida de que se vaya logrando mayor productividad se irá potenciando más en rubros como el bovino, avícola, porcino, ovino, entre otros”, expresó.

Por su parte, unas horas antes de viajar a Roma, el ministro de Agricultura y Ganadería, Ing. Agr. Santiago Bertoni, durante la apertura de la capacitación destacó el esfuerzo del sector privado para posicionar la ganadería nacional en el mundo, con innovaciones tecnológicas y buenas prácticas en la producción.

Manifestó que el sector agropecuario tiene nuevos desafíos que no solamente son producir dentro de los estándares sanitarios y de inocuidad de alimentos, sino que también mostrar que la producción ganadera se realiza de manera sostenible y con respeto del medio ambiente. “Nuestros sistemas productivos son perfectamente equilibrados, somos sumideros de gases de efectos invernaderos y eso iremos a demostrar en los diversos foros mundiales, para que no tengamos que enfrentar nuevas trabas comerciales derivadas de tendencias no basadas en ciencias”, aseveró el ministro.

Comentó que la ARP es un actor estratégico para la economía del país, que sigue creciendo y cumple un rol muy importante para generar ocupación y disminuir los niveles de pobreza.

La cría de búfalos

El presidente de la Asociación Paraguaya de Criadores de Búfalos (APACRIBU), Ing. Guido Ochipinti, al concluir la actividad informó que la salida de campo fue muy productiva y sirvió para mostrar que la producción de dicha especie de ganado está creciendo de forma sostenida y representa una opción para producir carne y leche en campos complicados.

A su turno, el anfitrión, Dr. Eusebio Manuel Cardozo, propietario de la cabaña La Tranquera, dijo que hace más de 20 años que cría búfalos y destacó que es un ganado rústico, cuyo manejo es sencillo, tiene buena producción de carne y se adapta a los campos marginales.

Añadió que en la cabaña también se trabaja en el mejoramiento genético de razas bovinas, tales como Brangus, Braford, Brahman, Hereford, Angus, Limousin, entre otros.

También participaron en la capacitación técnica, el titular de la Rural, Dr. Pedro Galli Romañach; el prosecretario de la ARP, Ceferino Méndez Vera y el miembro de la Comisión Directiva de la ARP, Osvaldo Osnaghi, entre otros.