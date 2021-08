Harrison rechaza actuación de llanistas “aliados” de HC y afirma que el PLRA requiere de un “liderazgo fuerte”

Esta mañana, en conversación con ABC Color, el presidente de la distribuidora “La Policlínica” –intermediaria en nuestro país del laboratorio Pfizer- y una de las figuras liberales que podría convertirse en candidato a la Presidencia para el 2023, habló sobre la actuación del sector llanista ayer en la Cámara de Diputados, que rechazó el control de clubes y tabacaleras por parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que beneficia principalmente al expresidente Horacio Cartes.

Harrison dio a entender que no está de acuerdo con el rechazo del control de clubes y tabacaleras, decisión que acompañaron los diputados liberales llanistas –con sus votos- al sector cartista. Subrayó que, a su parecer, toda persona o ente jurídico debe ser sujeto obligado de investigación si tiene cuentas que rendir a Seprelad.

“Debe haber una apertura para que todas las personas en Paraguay tengan que ser investigadas”, sostuvo. “Todo paraguayo está obligado a rendir cuentas en donde tiene que rendir, en Seprelad o en Tributación”, agregó.

No obstante, el liberal refirió que no puede pronunciarse ni ejercer ningún reproche político hacia el llanismo debido a que no tiene ningún interés electoral o un vínculo con este sector, pese a que sus representantes están buscando impulsar su candidatura a las presidenciales del 2023.

“Yo hoy estoy en la actividad privada. Estoy concentrado en la vacuna (…) Siendo dueño de un medio de comunicación, no tengo la posibilidad de candidatarme”, declaró, al tiempo de revelar que varios sectores –aparte del llanismo- le ofrecieron impulsarlo como candidato para el Ejecutivo.

Por otra parte, el empresario farmacéutico refirió que –a su parecer- el rechazo al control de tabacaleras por parte de 12 diputados liberales es una situación paralela al internismo en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), entre el efrainismo, llanismo y los sectores liderados por el exsenador Dionisio Amarilla y el diputado Salyn Buzarquis.

El pasado martes, el nuevo Directorio del PLRA resolvió designar a Basilisa Vázquez, Andrea Arias y al exsenador Amarilla en la Secretaría General, Secretaría de Actas y Tesorería partidaria, respectivamente. Los candidatos del efrainisimo obtuvieron 22 votos frente a los 32 de sus opositores. Para el titular del Partido Liberal, Efraín Alegre, dicha disposición “son órdenes de Cartes”.

En ese sentido, Harrison afirmó que lo que ocurrió es que los miembros del Directorio del PLRA impusieron su mayoría y demostraron que “no coinciden con la visión actual del presidente del partido”.

Un liderazgo fuerte en el PLRA

El empresario liberal manifestó que el PLRA requiere de un “liderazgo fuerte”, con miras a las elecciones generales del 2023.

Afirmó también que no ve dicho liderazgo en el Partido Liberal desde hace tiempo y agregó que esa es la razón por la cual el PLRA no es opción de poder desde hace varias elecciones. “No veo al PLRA con una posición fuerte desde hace tiempo. Está disociada la actividad partidaria. El presidente Alegre no tiene una gobernanza sobre sus bancadas”, expresó.

Ante la consulta de si su figura podría ser la representación del “liderazgo fuerte”, Harrison respondió que estaría dispuesto a convertirse en candidato a las presidenciales si se requiere de su capacidad. “Si tengo que ser llamado y puedo contribuir para que haya una verdadera oposición (...) Si sos opositor y si podés ser opción de Gobierno, ¿por qué no?”, declaró.

Con respecto a su visión acerca de si Alegre podría ser la figura para tal cometido, refirió que el titular del PLRA es un líder que “no tiene diálogo”, lo cual calificó de fundamental para los intereses electorales.