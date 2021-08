Preocupa contagio comunitario en Ayolas y analizan volver a fase cero

Tras declaraciones del doctor Guillermo Sequera durante la conferencia de prensa semanal y donde dijo estar preocupado por el alto contagio comunitario en Ayolas, que deja a la ciudad como única “zona roja” en todo el Sur del país, el intendente José Mutti, indicó que el Centro de Operaciones de Emergencia de Ayolas (COE), convocará a una reunión de trabajo a representantes de salud, fuerza policial y fiscalía para poder coordinar tareas que tengan por objetivo reducir los contagios en esta ciudad.

“Es muy evidente el relajamiento de la ciudadanía, por lo que de alguna manera se tiene que parar los contagios, si bien disminuyeron la cantidad de internados en el hospital, las infecciones están aumentando. Estamos analizando implementar medidas para exigir el protocolo sanitario y vamos a solicitar apoyo a los presidentes de comisiones de los barrios para que todos seamos contralores de esto”, expresó Mutti.

Dijo que se tiene suspender ya las fiestas clandestinas, evidentemente los jóvenes están siendo el foco de contagio, existe informaciones no oficiales sobre fiesta clandestinas, por ese motivo se tiene que tomar medidas con mucha firmeza.

“Se tiene que seguir con los cuidados, porque después llorar sobre el muerto ya no tiene sentido, por lo que no nos queda otra que tomar medidas fuertes, si se tiene que volver a fase 0, vamos volver”, agregó de manera categórica.

El tercer tiempo genera contagios

Emilio Ruiz, director médico del Hospital Integrado de Ayolas, manifestó que lastimosamente la comunidad se relajó en los cuidados sanitarios, por lo que se está sufriendo otra vez el azote de la enfermedad, y eso se ve reflejado en las estadísticas. Ayolas es la única ciudad en todo el sur del país en mantenerse en la zona roja, es decir los contagios son masivos teniendo en cuenta la cantidad de habitantes.

El relajamiento es el principal causante de esta situación, generalmente los fines de semanas, donde las actividades deportivas no son el problema, sino el tercer tiempo, esto hace que se aglomeren las personas y de ahí ocurren los contagios.

Plantear medidas y acciones más firmes, sería la manera con lo que se puede bloquear los contagios dentro de la comunidad.

Lamentó también que las personas no están acudiendo a los vacunatorios para recibir la segunda dosis de la vacuna anticovid, por lo que sus inmunizaciones no están completas. “Una sola dosis, no nos sirve para nada en este momento, se puede ir todo al mazo si no completan las vacunas”, agregó.

Actualmente, en sala de respiratorias hay cuatros personas internadas, igual número de pacientes en terapia intensiva.