Senado restituye fondos para ollas populares

Con la sanción de la primera parte del proyecto de ley modificado por la Cámara de Diputados el último martes 10 y la ratificación de otros artículos aprobados inicialmente por el Senado en la sesión del 27 de julio, el documento vuelve a consideración de la Cámara Baja para la decisión final.

Diputados es la cámara revisora por lo que definirá cuál será el proyecto que será sancionado y pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, trámite que se estima se dará en la próxima semana.

Lea más: Senado excluye a docentes y personal de blanco de la prohibición de aumento salarial

Además de excluir de la prohibición de incrementos salariales a los docentes y al personal de blanco de salud, así como también habilitar la implementación del programa de desprecarización laboral al personal contratado del IPS y de salud, los senadores se ratificaron en un la distribución de los fondos establecidos inicialmente, entre ellos los US$ 5 millones para ollas populares.

Diputados dejó sin recursos

Diputados había redistribuido estos US$ 5 millones de la siguiente manera: US$ 1 millón para el Instituto Nacional del Indígena (INDI), US$ 1 millón para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y US$ 3 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para construcción de viviendas.

Con esta decisión los diputados dejaron sin efecto el programa de ollas populares, por lo que recibió críticas de los senadores que decidieron restituir estos fondos para asistir a la población más vulnerables en esta coyuntura de la pandemia del covid-19.

Lea más: Ejecutivo presentó al Congreso proyecto de ley de consolidación económica

También se ratificó en los US$ 15 millones destinados para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) y los US$ 23 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS) para el pago del subsidio a trabajadores formales suspendidos o por reposo.

Se incluye igualmente US$ 8 millones para exoneración de servicios básicos y subsidio a independientes; US$ 20 millones para las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cuentapropistas; y US$ 25 millones para el Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) que se cubrirá con la emisión de bonos del Tesoro, entre otros puntos.

Disposiciones sancionadas

Habían quedado ya sancionados tras la aprobación de Diputados en la sesión del último martes 10, la utilización de los derechos especiales del giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), el aporte de US$ 50 millones de Petropar, la eliminación del artículo que suspende la devolución del IVA a los exportadores.

Lea más: Paraguay asegura los US$ 250 millones del FMI

Igualmente, lo relacionado a los cheques sin fondos; se extiende excepcionalmente, hasta el 31 de diciembre, la disposición de que los bancos de plaza se abstendrán de aplicar y comunicar a la Superintendencia de Bancos sanciones de inhabilitación por un año para girar cheques y operar en cuentas corrientes en todos los bancos del país, así como también se abstendrán de aplicar multas a cualquier oro costo que pudiera imputarse.

El proyecto de ley de consolidación económica y de contención social, prevé la ejecución de programas por un monto de US$ 365 millones, de los cuales US$ 262 millones son destinados a programas de salud y sociales.