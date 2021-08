Paraguay asegura los US$ 250 millones del FMI

El ministro de Hacienda y jefe del Equipo Económico, Óscar Llamosas, dijo este martes a ABC que con esta decisión tomada por el organismo financiero internacional, Paraguay se asegura recibir aproximadamente US$ 250 millones.

Lea más: FMI aportaría US$ 250 millones para la reactivación poscovid

Los derechos especiales de giro del FMI financian parte de los programas contemplados en el proyecto de ley de consolidación económica y de contención social, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores y actualmente está a consideración de la Cámara de Diputados.

El viceministro de Economía, Iván Haas, señaló a ABC que los DEG serán asignados el 23 de agosto y en ese sentido, considera que sería ideal tener aprobada y promulgada el proyecto de ley de consolidación económica.

Proyecto de consolidación

El referido proyecto de ley prevé la ejecución de programas por un monto de US$ 365 millones en lo que resta de este año, que se financia con reprogramaciones, emisión de bonos y los derechos especiales de giro del FMI.

Los senadores modificaron el proyecto y redistribuyeron los fondos originalmente establecidos por el Ejecutivo y el ministro Llamosas dejó en claro que estaba conforme con las modificaciones y pidió a Diputados que sancione la ley para su promulgación.

Lea más: Senado aprobó con modificaciones proyecto de consolidación económica

Los senadores redistribuyeron los US$ 262 millones, en su mayor parte fueron asignados al Ministerio de Salud Pública y a programas sociales contemplados: US$ 104,8 millones para Salud, US$ 78 millones para el programa de adultos mayores y US$ 79,1 millones para el pago de la jubilación en el sector público.

Además, con el recorte realizado al IPS se destinaron al Ministerio de Desarrollo Social US$ 5 millones, a la Diben US$ 2 millones y al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) US$ 15 millones para construcción de viviendas. Para la Secretaría Nacional de Emergencia (SEN) se aseguró unos US$ 3 millones para ollas populares.

Entra en vigor el 23

De acuerdo con el comunicado emitido por el FMI, desde Washington, Estados Unidos, la asignación general entrará en vigor el próximo 23 del presente mes y serán acreditados a los países miembros del organismo en proporción con sus actuales cuotas en la institución.

Lea más: BCP adelantará fondos a Hacienda

Explica que aproximadamente US$ 275.000 millones de la nueva asignación se destinará a países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajo ingreso. Según declaró la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, seguirán trabajando activamente con los países a fin de identificar opciones viables que permitan canalizar voluntariamente DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables, para apoyar su recuperación de la pandemia y para que logren un crecimiento resiliente y sostenible.