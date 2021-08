Velázquez, contento por guiño del Presidente: “Me tiene confianza”

El vicepresidente de la República recordó que él siempre le manifestó al presidente Mario Abdo Benítez su interés en ser candidato a la Presidencia para el 2023. Recordó que Abdo siempre lo alentó y le aclaró que no tenía problemas con esta aspiración.

“Me sorprendió; fue un guiño muy importante para mí, que significa que me tiene confianza y en el equipo que estamos armando”, expresó Velázquez al recordar cómo Mario Abdo lo señaló como su sucesor durante un acto político esta semana.

Solo encabezó delegación, dice

En otro orden de acontecimientos políticos de la semana, habló también su visita a Pilar junto a Horacio Cartes y a Pedro Alliana.

Esta presencia motivó muchas especulaciones, y se habló incluso de que haría dupla con Pedro Alliana para el 2023, como un inicio de unidad del Partido Colorado.

Sobre este punto, Velázquez respondió que fue la primera reunión conjunta de los dos movimientos más grandes del partido, y que el objetivo es acompañar a todos los candidatos de la lista uno.

“Iniciamos en el departamento de Ñeembucú, por eso yo encabecé la delegación del movimiento Añetete, y el señor Horacio Cartes encabezó la delegación de Honor Colorado, fue eso nada más”, explicó el vicepresidente.

Quiere dupla de otro signo político

Sobre las especulaciones que se hacen con relación a su candidatura, aclaró que se mantiene muy firme en la decisión de plantear al interior del partido la modificación del Estatuto, para tener la posibilidad de que su dupla sea de otro signo político no necesariamente colorado.

“Por eso es prácticamente imposible que alguien de mi mismo signo político sea mi dupla. Luego del 10 de octubre me voy a abocar a conversar con los convencionales para buscar la posibilidad de conseguir que el partido se abra a otro signo”, explicó Hugo Velázquez.

Al consultársele sobre la existencia de un acuerdo político con Honor Colorado para un candidato único, respondió que “es imposible que plantee ese tipo de cosas, cuando quiero abrir al partido a otros signos políticos. Eso para mí es fundamental para asegurar y mantener el poder en el 2023”, manifestó el político.

“Confunden mucho el Congreso con el Ejecutivo”

Sobre cuestiones que quiere instalar el cartismo cuando hablan del abdoluguismo, a raíz del acuerdo para que Óscar Cachito Salomón fuera presidente del Congreso, lo que les lleva a concluir que prácticamente existe un cogobierno con los sectores de izquierda, Velázquez respondió que este es un planteamiento político para intentar debilitarlos. “No es ilegítimo que en un cuerpo colegiado estén negociando para llegar a la mayoría que les lleve a la mesa directiva. Ellos confunden mucho el rol del Congreso con el del Ejecutivo”, señaló Velázquez.

Aclaró que los del movimiento Colorado Añetete no tienen ningún acuerdo con el Frente Guasu desde el Poder Ejecutivo. “Consideramos las reivindicaciones de los transportistas, pero tampoco estamos de acuerdo con el perjuicio al sector productivo. Seguimos negociando para destrabar este problema a nivel de los sectores productivos”, resaltó.

Condena a OGD “habla bien del gobierno”

En otro punto, se refirió a la condena a Óscar González Daher, quien por el momento sigue siendo afiliado colorado.

“A pesar de que se especula que manipulamos las instituciones, que (OGD) haya tenido una condena, está hablando bien del gobierno”, expresó.

Comentó que no cree que esta condena perjudique al Partido Colorado a no ser que salgan a apoyarlo públicamente.

Reflexionando con miras a las próximas elecciones, opinó que en la actualidad “el colorado no necesariamente sigue votando a los colorados”. No obstante, añadió que “la depuración no se da por exclusión directa de la gente, hay que tener una argumento jurídico para dejar a alguien de lado del padrón de un partido. Pero esta nueva modalidad de elección donde uno puede elegir a cuál de los candidatos se puede votar, es un gran paso para comenzar a depurar a gente que busca impunidad de las listas”, destacó.

Pese a todo, tiene “evaluación positiva” del Gobierno

En cuanto a su balance general del desempeño del Gobierno desde su inicio hasta ahora, respondió que “los problemas que tuvimos no fueron generados por el Ejecutivo; muchos fueron de índole natural, sanitario. A pesar de eso considero que la evaluación es positiva, tuvimos mucho crecimiento en infraestructura”. “Nos daremos cuenta de que valió la pena la deuda que tuvimos que asumir para paliar esa infraestructura. Es muy necesario para el futuro y dentro del problema de la pandemia fue muy positivo”, comentó Hugo Velázquez.

Si bien reconoció que cometieron algunos errores, insistió en que el balance es positivo.