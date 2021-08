Senado ningunea a camioneros y éstos amenazan con parar por dos meses más

“Hablamos con varios Senadores y les expusimos la situación en la que estamos y en la que se encuentra el país. Sugerimos que se trate lo antes posible la ley, pero nos dijeron que eso depende de todo el colegiado del Congreso. Nosotros seguiremos conversando con todos los actores o partidos del Congreso”, expresó.

Señaló que hasta ahora no fueron convocados y que por iniciativa propia llegaron ayer hasta las oficinas de algunos parlamentarios para “conversar”, pero que ni saben cuándo se trataría de nuevo la normativa que pretenden. En este caso, dijo que el sector no tiene problemas para seguir con el paro incluso por dos meses más.

“Nosotros estamos en condiciones de soportar el paro un mes y dos meses también. De hecho ya estamos trabajando a pérdida y hay mucha gente que depende de nosotros y que están también siendo golpeados como los gomeros, metalúrgicos, electricistas, los mecánicos. Hay un efecto multiplicador muy grande detrás de nosotros. Lamentamos mucho también por ellos, porque viven en el día a día”.

Lea más: Inminente inflación: Se complica la provisión de frutas, verduras, harina, huevos y hasta de carne

Criticó a los legisladores que, a su criterio, no están dimensionando el impacto económico de las movilizaciones del sector. “La situación ya es crítica, económicamente hablando. Les pedimos que urgentemente traten esto. Si bien se aprobó en general, no entendemos la demora de que se remita a comisiones, hay muchas cuestiones políticas. Esperemos que se pueda llegar a un consenso. El paro ya está generando efectos colaterales y merece atención urgente”, aseveró.

“Nuestro paro también es un perjuicio para nosotros, pero veníamos luego trabajando a pérdida, era mejor tomar esta decisión de parar y los daños colaterales vemos que son muy graves. Lo que nos llama la atención es la postura de algunos legisladores que no toman el caso como que el problema no es de todos. Este problema ya es de todos, no solo del sector transporte”, continuó.

Lea más: Solo 14.000 de 60.000 camioneros tributan a la SET

Siguen rechazando el decreto del Ejecutivo

Zaracho resaltó que el sector no se conforma con el decreto del Ejecutivo que crea el Comité Técnico de Transporte Terrestre de Carga, por lo que seguirán insistiendo por la ley de fletes. “El temor de mis compañeros es que el decreto se trate como inconstitucional, por eso insistimos en que haya una ley y estamos atentos”, añadió.

Por otro lado, recordó que del proyecto de “ley de fletes” ya se eliminó el punto donde se establecía el porcentaje de utilidad (100%), para que se ataque como inconstitucional. “Según nuestros asesores todo el proyecto de ley ya está en forma como para que se apruebe. Lo que hará esta ley es marcar un parámetro para que se pueda determinar si hay alguna distorsión en el mercado y ver quienes son los responsables de esa distorsión”, añadió.

Lea más: Paro de camioneros sigue hasta promulgación y amenazan con traer mil camiones

Informalidad del sector

Respecto a la informalidad del sector, que la Dinatran reveló al informar que solo 14.000 camioneros figuran como contribuyentes en la Secretaría de Estado de Tributación (SET), de 60.000 que trabajan en este sector, resaltó que también se pondría fin a la informalidad con la ley de fletes.

“El viceministro de Tributación, Óscar Orué, dijo que hay 14.000 inscriptos del sector del transporte de cargas y evidentemente nosotros somos 40.000, pero hay propietarios que tienen dos, cinco, diez y hasta cincuenta camiones. En este caso, no van a tener factura por cada camión y por eso, obviamente, habrá menos inscriptos en la SET”, expresó.

El líder de los transportistas en paro continuó diciendo que “con esta ley de fletes se va a formalizar el sector, esto incluye inscripción personal, IPS, de hecho que algunos lo tienen, pero la idea es que le alcance a todos. La idea es que solo los formales trabajen”.