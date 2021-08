Sindicalistas de Petropar declaran en cuarto intermedio la huelga

Gerardo Parodi, vocero de sindicalistas de Petróleos Paraguayos (Petropar) indicó que esta tarde se reunieron con representantes del presidente de la República Mario Abdo Benítez, y luego de las explicaciones que recibieron, se declara en cuarto intermedio la huelga convocada por los trabajadores. Los gremios que se convocaron a la medida son los sindicatos de Trabajadores de Petróleos Paraguayos (Sitrapppar), de Profesionales de Petropar (Sipropar), Nacional de Trabajadores de Petróleos Paraguayos (Sintrapp), de Funcionarios de Petróleos Paraguayos (Sinfuppar) y de Trabajadores de la Planta de Alcohol Absoluto de Troche (Sitrapal).

Parodi mencionó que el compromiso del ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y el asesor del Ejecutivo, Federico González, es no utilizar la totalidad de los US$ 50 millones de dólares que se recortó a la petrolera para invertirlas en las cuestiones que se planifican como parte del plan de reactivación económica. “Si es que se usa sería un 10%, US$ 5 millones, pero que el resto se vería la forma de devolver”, afirmó.

Parodi indicó que ese recorte es prácticamente una mutilación de los recursos que estaban planificados para las inversiones en la planta de producción. Añadió que el Gobierno se comprometió a cumplir con el programa de ampliar el tren de molienda de la planta de producción ubicada en la ciudad de Mauricio José Troche, departamento de Guairá.

Indicó que esos trabajos permitirán duplicar la capacidad de molienda, que actualmente es de 2.500 toneladas al día y que beneficia a 30.000 familias. “ De aumentar a 5.000 toneladas de molienda se duplica la cantidad de productores beneficiados, incluso a más zonas”, afirmó.

Por otra parte, Parodi indicó que en este momento, Petropar como empresa estatal aporta más de G 400.000 millones anual en impuestos que son selectivo al consumo y aporte intergubenamental. “Mañana vamos a reunirnos con los colegas para comunicar detalles de la conversación que tuvimos con las autoridades del Gobierno”, dijo.