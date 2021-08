Funcionarios de Petropar irán a huelga si tocan los fondos de su caja para la ley de consolidación económica

En una asamblea general desarrollada el pasado viernes, los funcionarios de Petropar afiliados a los diversos sindicatos de la institución, decidieron declararse en “estado de huelga” y asamblea permanente, mientras están atentos a las resoluciones que surjan de una reunión que sostendrán esta tarde con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas.

La medida de fuerza que preparan los empleados de la petrolera es en oposición a lo que el Poder Ejecutivo pretende, que es retirar de la caja de la estatal unos US$ 50 millones en el marco del proyecto de ley que establece medidas transitorias de consolidación económica y de contención social para hacer frente a los gastos generados por la pandemia.

Al respecto, Gerardo Parodi, del Sindicato de Trabajadores de Petropar (Sitrapar), afirmó que la huelga se hará en defensa de los intereses de Petropar, ya que el Gobierno pretende despojarles de un dinero ahorrado, que ya está presupuestado para la ejecución de otros proyectos. “Si eso se da, nos quitan el brazo. Es mucho dinero. También hay que decir que el Estado es un mal patrón”, señaló.

Lea más: Senado aprobó con modificaciones proyecto de consolidación económica

En ese sentido, Parodi hizo énfasis en los efectos que tendría la medida de fuerza a nivel nacional. “Petropar no recibe un centavo del Estado. Si nosotros no salimos a vender nuestro combustible no cobramos nuestro salario. Petropar no le pide nada al Estado para las inversiones que se hacen en las estaciones de servicio, en las plantas y otros”, acotó.

Comentó que si van a huelga quedará sin ejecutarse la construcción de varias estaciones de servicio propias en las cabeceras departamentales. “Va a ser muy dañino esto para la institución financieramente”, reiteró. También recordó que Petropar sigue teniendo una deuda de US$ 300 millones con PDVSA que aún debe ser honrada, ni bien se destrabe en instancias arbitrales.

Reiteró que si el Ministerio de Hacienda no revé su posición de retirar fondos de Petropar irán a huelga por tiempo indefinido.