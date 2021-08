Mariscal Estigarribia: siguen detectando pagos irregulares de administración anterior

Entre las maniobras irregulares se puede mencionar que el procedimiento correcto para la liquidación e indemnización de por lo menos cinco funcionarios municipales que trabajaban para el municipio no fue respetado. Para desvincular a trabajadores ligados a la función pública es necesaria una resolución, cosa que en este caso no existe y en otro documento, en el cual se autoriza uno de los pagos, no se cuenta con número de resolución y se incurre en errores hoscos; por ejemplo, uno de los documentos tiene como encabezado “El intendente municipal de Luque resuelve...” cuando el municipio con el cual se ejecuta el documento corresponde a Mariscal Estigarribia. La misma resolución menciona que cuenta con dictamen del Asesor Jurídico, pero el documento no tiene la firma del mismo.

Otra cuestión notada en el corte administrativo fue que la liquidación final de haberes no se ajusta a lo legalmente establecido en las leyes laborales, y algunos pagos además fueron realizados un día antes de presentar nota de renuncia al cargo de Intendente Municipal ante la Junta Municipal, es decir, en fecha 8 de julio, dejando entrever que muchos pagos se realizaron en apuro, para favorecer con importantes montos a funcionarios específicos. En breve el municipio estará publicando el monto específico al cual asciende el prejuicio.

Concejal imputado asume intendencia de Mariscal Estigarribia

Otro punto señalado es que el exintendente Elmer Vogt no se apersonó para el corte administrativo, entregando un sobre lacrado en la Secretaría de la Junta Municipal con su nota de renuncia para ser entregado al intendente electo por la Junta Municipal. Posterior a la elección, el pasado 12/07/2021, la presidenta de la Junta Carolina González, ante la presencia de todos los concejales, hizo entrega del sobre lacrado, y una vez abierto, se encontró con los documentos del corte administrativo que están siendo analizados.

Mariscal Estigarribia: intendente saliente no aclara dudoso uso de fondos municipales

La actual administración está procediendo a deslindarse de responsabilidades, esperando además los resultados de la Contraloría de la República para conocer mediante datos más exactos en qué puntos el dinero público fue mal utilizado. Actualmente se siguen realizando verificaciones y que en algún momento los asesores estarían elevando las recomendaciones correspondientes de cómo proceder en estos casos y otros varios casos detectados y también se pondrán a conocimiento de la Junta Municipal.