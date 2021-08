Infona trabaja en modificaciones de la ley sobre “quemas prescriptas”

El Infona buscará modificar la ley de prevención de incendios para mejorar el control de quemas prescriptas, conforme afirmó Cristina Goraleswki, responsable de la institución.

Según mencionó la propuesta es establecer una red de instituciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones referidas a las “quemas prescriptas”. Entre estas instituciones estarían involucradas el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), además de los municipios y el Infona.

Destacó que actualmente, la principal falencia de la ley es que los municipios no cuentan con la capacidad instalada para la aplicación de la norma y la realización de los debidos controles. “Para las quemas controladas se requieren de una serie de requisitos técnicos que los municipios no tienen capacidad de verificación; además de que no se presentan estos requisitos por lo que la mayoría de las quemas en zonas rurales no cumplen con la ley”, acoto.

En otro punto, Goraleswki mencionó que desde esta semana semana fueron notificados los propietarios de inmuebles que fueron afectados por incendios para desarrollar las diligencias pertinentes y afirmó que desde el Infona están abocados en dar apoyo logístico y colaborar con el monitoreo del combate en incendios forestales.

“Desde el Infona seguimos en constante monitoreo in situ y por rastreo satelitales, y seguiremos según las necesidades las próximas semanas”, dijo la ministra.

