Enviar a la cárcel a los pirómanos

El titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, dijo que no solo el Estado debería encargarse de pagar por todos los incendios ocurridos en el país, sino que “hay una ley de quema de fuego, que se debe actualizar, cambiar”. Como siempre, hay un justificativo para la inacción. Si no se trata de argumentos retóricos como una supuesta falta de legislación adecuada, se alega falta de presupuesto, de tecnología, de personal suficiente, o de cualquier otra cosa. Nunca las instituciones están en condiciones y dispuestas a cumplir su misión. Por su parte, la presidenta del Infona, Cristina Goralewski, expresó, entre otras cosas, que “el mejor combate al fuego es la prevención”. Pero no hay tiempo que perder. Tanto la SEN como el Infona deben exigir la actuación de la Policía, de la Fiscalía y de la Justicia, para que sean identificados los pirómanos, sometidos a juicio y enviados a la cárcel.