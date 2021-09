Szarán no puede ser removido de la candidatura a concejal, según el TSJE

Raúl Job Szarán, denunciado por supuesta estafa por la familia Pacuá Saldívar y hasta por su propio hermano, no podrá dejar de ser candidato a concejal de Villa Elisa en representación del Partido Hagamos dentro de la Alianza Joven Villa Elisa a no ser que renuncie, ya que fue elegido en las internas y no tiene una condena firme, indicó este jueves el director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic.