Familia Pacuá a Raúl Szarán: “Este señor nos perjudicó de principio a fin”

El tormento y la odisea de la familia de María Luz Saldivar comenzó en noviembre de 2017, cuando la empresa “RSK Real State”, propiedad de Raúl Szarán, inició una construcción al costado de la casa de los Pacuá Saldivar, que, según la denuncia, no tenía ningún estudio técnico.

La residencia, que hoy día nadie habita, se encuentra sobre la calle Rodríguez de Francia N° 1105, en la fracción Marangatú del barrio Mbocayaty de Villa Elisa.

“Esta empresa de Szarán inició la construcción de un edificio al costado de nuestra casa. Empezaron a cavar enormes zanjas con máquinas pesadas y ni siquiera instalaron un cartel indicador sobre la obra y nadie dio explicaciones de nada”, expresó Violeta Saldivar, hija de la dueña de casa.

Agregó que el pozo afectó la muralla de la casa, que al poco tiempo se derrumbó por lo que recurrieron a la municipalidad para solicitar un fiscalizador de obras, pues el terreno iba erosionando hacia la casa, que ya presentaba grietas.

“Esta empresa abandonó por unos meses la construcción y el terreno erosionaba y empezaba a afectar mi casa, que estaba al costado de la residencia familiar; producía enormes grietas y tuvimos que abandonarla porque el peligro de derrumbe era inminente”, relató Saldivar.

A raíz de los daños causados, Raúl Szarán -actual candidato a concejal por el Partido Hagamos- llegó hasta los afectados y ofreció pagar un alquiler de dúplex a la familia. Ese ofrecimiento fue aceptado por la hija de la dueña de casa, que dejó su vivienda para pasar al alquiler. Sin embargo, grande fue la sorpresa de todos cuando tres meses después los propietarios del inquilinato le piden a ella desalojar la casa por falta de pago.

Prabhat Pacuá, hermano de Violeta, recordó este episodio y dijo que el candidato a edil de Villa Elisa solo trajo problemas a su familia.

“Este señor nos perjudicó de principio a fin. Nosotros no aceptamos el alquiler porque el departamento no estaba en condiciones y solo mi hermana aprobó el ofrecimiento porque su casa ya estaba por derrumbarse; pero el hombre no pagó el alquiler y nuevamente ella fue desalojada”, relató el hermano, Prabhat Pacuá.

Dijo que el terror y el pánico se apoderó de la familia Pacuá Saldivar cuando en el mes de octubre de 2018 se derrumba la casa de la hermana y estira la residencia principal, ocasionando un tremendo temblor en todo el terreno y sus ocupantes salieron despavoridos en plena madrugada.

El derrumbe ocasionó explosiones en las instalaciones eléctricas y la familia fue obligada a desalojar el lugar y ahora viven divididos en diferentes alquileres. Aseguran que se salvaron de milagro en aquella ocasión.

“Por suerte nadie salió lastimado. Teníamos criaturas en aquel momento y ahora gracias a la irresponsabilidad de este señor, hoy día candidato a concejal para la ciudad, estamos todos divididos en alquileres”, expresó Pacuá.

La familia inició una demanda contra Raúl Szarán y esperan que la justicia actúe correctamente y se pueda resarcir los daños, tanto materiales y emocionales causados a la familia. El caso se encuentra en el juzgado civil y comercial segundo turno de Lambaré.

Ante la denuncia realizada de la conducta del candidato de Hagamos, el titular de dicha nucleación partidaria, Patrick Kemper, solicitó la anulación de la candidatura de Szarán a la junta municipal de Villa Elisa. El mismo habría estafado a su propio padre.

No pudimos ubicar a Szarán para escuchar su versión, pero se puede comunicar al diario para su derecho a réplica.