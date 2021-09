Diputado justifica “pecheo” de puestos para afiliados: “Forma parte de la liturgia colorada pelear por las oportunidades”

En medio de la habilitación de mejoras en el Hospital de Filadelfia, en el departamento de Boquerón, el expresidente Horacio Cartes ayer brindó un discurso para sus correligionarios y dio una vez más declaraciones que fueron muy cuestionadas. “La afiliación es la esperanza de poder estudiar y tener un trabajo digno. Este país como ninguno ofrece esas posibilidades”, manifestó.

Al respecto, el diputado cartista Derlis Maidana alegó que lo que buscaba Cartes era ratificar el trabajo de los dirigentes de base que atienden los pedidos de la ciudadanía. “Muchas veces los dirigentes recorren las instituciones por puestos para la gente”, admitió y -aunque acotó que en muchas instituciones ya se instalaron los concursos de méritos- dijo que “no por ello el dirigente no va a ir a pedir”.

“Forma parte de la liturgia colorada pelear por las oportunidades”, enfatizó. Además, aseguró que la ANR constantemente realiza capacitaciones y ferias de empleo, que más que nada a eso se refería el exmandatario. “Tenemos que seguir avanzando y sin violar la ley presentar carpetas”, recalcó.

En otro momento, dijo que en la era de Fernando Lugo ingresaron más funcionarios que con Horacio Cartes, pero -consideró- los colorados son más atacados por formar parte del partido “más fuerte”.

En cuanto al hecho de que intermediar en instituciones para ayudar a la gente forma parte de trabajos de proselitismo, manifestó que “no deberíamos hacer”, pero la ciudadanía es la que recurre a ellos “porque nadie le hace caso”.

Incluso defendió que se utilicen ambulancias con ploteados proselitistas para conseguir votos. “Que un dirigente compre una ambulancia con sus recursos propios me parece que no está mal. Tal vez lo haga proelectoralista y ¿entonces qué? ¿Que no se haga nomás?”, declaró en contacto con ABC Cardinal.

