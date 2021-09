Marito compara Caaguazú con Miami y lo bombardean en redes sociales

“Tenemos la duplicación de la Traschaco, de la Ruta 2. Miren, pasen por el distito de Caaguazú, 4 viaductos hay, Miami parece”, manifestó esta mañana el Presidente Mario Abdo Benítez durante el lanzamiento oficial de la Siembra de Soja - Zafra 2021-2022 en Vaquería, Departamento de Caaguazú.

“Ha umiare ipochypa chendive lo mitã (Y por eso se enojan todos conmigo). El paraguayo no puede ver que a otro le vaya bien. Y al país le va bien, hay que sacar esa cultura del resentimiento y del odio y construir desde la verdad, estas son verdades, no es un discurso vacío”, agregó a continuación el mandatario debido a las constantes críticas que recibe.

En pocos minutos, las redes sociales se llenaron de memes y burlas, de la ciudadanía. Muchos usuarios compararon fotografías de calles del país, llenas de baches, con imágenes de Miami o de otras ciudades de Estados Unidos o incluso Europa, ironizando y haciendo referencia a las expresiones del mandatario.

Abdo sigue comparándose con Stroessner

“Le ganamos al General Stroessner y a toditos de la era democrática, y si nos siguen aprobando préstamos, aumentaremos”, añadió el otro momento Mario Abdo, al alabar una vez más su gestión y compararse con el dictador.

Para destacar su gestión, habló sobre la cantidad de rutas asfaltadas, que de acuerdo a lo que dijo ya son 2.553 en su gobierno. Entre estas citó la bioceánica que será de gran valor para la circulación regional de productos ante las dificultades de transporte vía fluvial.

También entre sus logros resaltó los avances energéticos. Frente a los productores recordó la importancia de darle valor agregado al grano con la industrialización. Para eso la estrategia es inversión en distribución de energía eléctrica. Como proyecto a futuro es producir permanentemente soja en el Chaco con energía eléctrica. Pues se necesitan de sistemas de riego.

Dijo que tiene un plan agresivo de inversión para la Ande. Recordó que en el 2019 se construyó una barra de 500 KV de Yacyreta y la semana pasada se retiró el 70% de lo que la EBY produjo en un día, gracias al uso de USD 15 millones, y esto es gracias a su decisión política, sostuvo.

Lea más: Gobierno de Marito “destaca” que ya habilitó más asfaltados que el dictador Alfredo Stroessner

Criticó a políticos que sacan rédito con la necesidad de la gente

En este día de importancia para los trabajadores de campo, Abdo Benítez habló de la seguridad para producir y se refirió de aquellos que posan para fotografías pero con la sangre de la gente. Comentó que muchas veces se hacen promesas de asistencialismo en épocas electorales. “A quien no le gusta escuchar que vas vivir gratis”, expresó.

Enfatizó que eso es insostenible en el tiempo pues solo buscan destruir el trabajo que ningún Presupuesto General de Gastos aguantaría con políticas de asistencia. Acusó pero sin dar nombres ni de qué partidos a aquellos políticos irresponsables, que saben que mienten y que proponen un itinerario de confrontación.

Lea más: Hagamos critica “informe floreado” y “falta de gestión” de Abdo Benítez

Agradeció al sector productivo por su esfuerzo en pandemia

Abdo recalcó que la de hoy fue una mañana de reconocimiento y gratitud al sector productivo. “Si el campo no hubiese estado presente en este tiempo de crisis la situación de Paraguay iba a ser totalmente diferente”, indicó.

Sostuvo que estuvo en todos los inicios de las campañas de zafra y ahora tiene la esperanza que este será un buen año. Señaló que la gente quiere que se le pague un precio justo por sus productos y asistencia técnica. Sentenció que la producción debe pagar impuestos justos para cumplir con los planes sociales del gobierno. “Muchos de los que critican a este sector productivo nunca trabajaron nunca pagaron impuestos y quieren construir un itinerario con el enfrentamiento”, subrayó. En otro momento reconoció que que hay deudas históricas.

Lea más: Presidente de UGP sobre proyecto de ley contra invasores: “Dejemos de lado a los profetas que lucran con los conflictos”

Una vez más dijo que se va en el 2.023 y desafía a detractores con un debate

“Hay gente que me quiere y gente que no me quiere. Y me gustaría enfrentarles en un debate”. Así de tajante estuvo Abdo reiterando que los números de su trabajo son auditables y pidió a los paraguayos que estén orgullosos, pero admitió que como humanos podrían seguir cometiendo errores.

Agregó además que aprovechan muchas veces para desprestigiarlo, y se considera un demócrata que solo busca la unión de los paraguayos y no el odio.

En medio de su discurso deslizó nuevamente su postura de cumplir su mandato constitucional y dejar la presidencia en el 2.023. Dejando en claro que sufrió varios embates como presidente, resaltó que soportó una pandemia, una convulsión económica y dos intentos de juicios políticos.

Lea más: Según Mario Abdo, ya cumplió entre el 80 a 90% de sus promesas de campaña