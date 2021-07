Hagamos critica “informe floreado” y “falta de gestión” de Abdo Benítez

En reacción al informe de gestión realizado este jueves por el presidente Mario Abdo Benítez ante el Congreso, el senador Patrick Kemper, del partido opositor Hagamos, calificó el discurso del mandatario como “floreado”, y opinó que se centró en intentar “tapar” las falencias de su Gobierno en salud y específicamente su mal manejo de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19.

“A grandes rasgos me pareció un informe floreado, que no puede tapar las diversas falencias del gobierno principalmente en salud y empleo. Me parece que faltó sinceridad y mea culpa”, opinó el senador Kemper.

Lea más: Presidente infló discurso destacando beneficios sociales y créditos otorgados

El legislador señaló que muchas de las “iniciativas exitosas” de las que el presidente Abdo se jactó durante su informe, como los subsidios a la Ande y la Essap y la “flexibilización” de algunas leyes como la que obliga al Gobierno a cubrir los gastos de personas internadas por covid-19, “salieron del Congreso” y no del Ejecutivo.

Si bien dijo que hubo “ciertos avances en varios sectores”, el senador Kemper opinó que esos triunfos se ven opacados por la “falta de gestión en pandemia”.

“Todas las falencias como falta de insumos, medicamentos, camas, terapias, oxígenos y sobre todo la falta de vacunas, considero que es la consecuencia de la falta de previsión y gestión, no solo una cuestión de un escenario internacional de pandemia y desprovisión”, dijo el senador.

“El presidente tuvo el tiempo y el dinero para prever y no lo hizo”, agregó. “Hoy tenemos cerca de trece mil fallecidos, y lo bueno que se haya hecho queda opacado y en segundo plano”.

“Abdo pintó un país paralelo”

En tanto, el diputado Carlos Rejala (Hagamos), manifestó que el tercer informe presidencial resultó ser otra mentira más del gobierno y que la realidad está en la calle y en los hospitales. Dijo que Mario Abdo volvió a mentir descaradamente y debe pedir perdón al pueblo paraguayo.

“Como en los dos anteriores informes anuales, el presidente Mario Abdo pintó un país paralelo, un país de maravilla donde todo está bien y somos mas o menos el paraíso en la tierra. Describió el país que se llama ‘Paraísoguay’ en un planeta que se llama conservadora”, ironizó.

Rejala remarcó que el presidente mintió descaradamente al pueblo y que debería pedir perdón por la falta de gestión y resultados en pandemia, además del aplazo en lucha contra la corrupción.

En su informe de gestión de esta mañana, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, eligió, como es habitual en muchos políticos, priorizar el autobombo y la vanagloria, exagerando logros y opacando el sentir popular.

A medida que hablaba, un equipo de periodistas especialistas de ABC Color se abocó al chequeo de sus afirmaciones. Las exageraciones y omisiones de Marito puede leerla en esta nota: Fact checking de ABC: todo lo que omitió el presidente Mario Abdo Benítez en su informe.